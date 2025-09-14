Zarapicos celebra un gran Regional de 2ª, 3ª y 4ª categoría
Salamanca Golf & Country Club coronó a seis nuevos campeones de Castilla y León
Salamanca
Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:40
Salamanca Golf & Country Club acogió este domingo en el campo de Zarapicos el Campeonato de Castilla y León de 2ª, 3ª y 4ª categoría masculina y femenina. El torneo congregó a un gran número de participantes y volvió a demostrar el alto nivel del golf amateur en la región.
En una jornada marcada por el buen ambiente y unas condiciones meteorológicas inmejorables, los campeones en las distintas categorías fueron María Yolanda Valbuena, Silvia Cuesta, Paloma de Nicolás, Guillermo Pérez, Eduardo Rojas y Luis Ángel Rivero.
Mercedes Arroyo, Irma María Claro, María Rivas, Miguel Ángel Rodríguez, Bernardino Rodilla y Juan Ramón García fueron los mejores clasificados hándicap.
Salamanca Golf & Country Club quiso agradecer la participación de todos los jugadores y a la Federación Regional hacer posible el evento.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.