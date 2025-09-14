Zarapicos celebra un gran Regional de 2ª, 3ª y 4ª categoría Salamanca Golf & Country Club coronó a seis nuevos campeones de Castilla y León

Foto de familia de los ganadores en Zarapicos.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:40 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

Salamanca Golf & Country Club acogió este domingo en el campo de Zarapicos el Campeonato de Castilla y León de 2ª, 3ª y 4ª categoría masculina y femenina. El torneo congregó a un gran número de participantes y volvió a demostrar el alto nivel del golf amateur en la región.

En una jornada marcada por el buen ambiente y unas condiciones meteorológicas inmejorables, los campeones en las distintas categorías fueron María Yolanda Valbuena, Silvia Cuesta, Paloma de Nicolás, Guillermo Pérez, Eduardo Rojas y Luis Ángel Rivero.

Mercedes Arroyo, Irma María Claro, María Rivas, Miguel Ángel Rodríguez, Bernardino Rodilla y Juan Ramón García fueron los mejores clasificados hándicap.

Salamanca Golf & Country Club quiso agradecer la participación de todos los jugadores y a la Federación Regional hacer posible el evento.