Zarapicos celebra su 35º aniversario por todo lo alto

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:46 | Actualizado 22:58h.

Salamanca Golf & Country Club puso el broche de oro a la celebración del 35º aniversario del campo de Zarapicos, el más antiguo de Castilla y León, con su torneo más emblemático. Ha sido un fin de semana muy especial, como se encargó de enfatizar su presidente, Juan Mari López, durante la entrega de premios: «Zarapicos no es sólo un campo de golf. Es historia, es paisaje, es esfuerzo y tradición. Es el lugar donde muchos hemos aprendido, competido, disfrutado y, sobre todo, creado vínculos que van mucho más allá del deporte».

Además, Juan Mari López aprovechó para dar la bienvenida al nuevo director general del club, Moisés Blanco, que destacó que Salamanca Golf & Country Club «está vivo, renovado y preparado para seguir siendo un referente».

En cuanto al cuadro de honor, el primer premio scratch fue para los hermanos Juan y Javier Hernández, mientras que en hándicap se llevaron el triunfo Antonio Jesús Robles y Alfonso Hernández. Además hubo una gran cantidad de premios de los patrocinadores y el sorteo de regalos.

La edición del torneo en este 2025 ha sido especialmente significativa, con un incremento del 34 % en las inscripciones y una programación llena de novedades: concursos, sorteos, fitting, un hoyo nocturno, marcas personalizadas en los tees de salida y una exposición fotográfica que pronto se convertirá en publicación.

En este mes de celebraciones en Zarapicos, la intensidad ha sido continua, con la creación del Club Deportivo Federado Salamanca Golf & Country, la actualización de los canales digitales de comunicación, la participación activa en las Ferias y Fiestas de Salamanca, clases gratuitas en la Academia, firma de convenios con la Universidad de Salamanca, y la celebración de un encuentro digital con Manuel Piñero, el diseñador del campo.

