Iván Pedroso y Yulimar Rojas, en la Carlos Gil Pérez el pasad mes de marzo. LAYA

Yulimar Rojas, directa a la final del Mundial medio año después de su frustrado regreso en Salamanca

La venezolana realizó un único intento de 14.49 en triple salto que le dio el billete para luchar por las medallas este jueves en Tokio

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:00

La cuarta jornada del Campeonato del Mundo al aire libre en Tokio ha estado presidida por el retorno a la competición de Yulimar Rojas, después de dos años sin poder hacerlo por culpa de su grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

La genial atleta venezolana, que acumula cuatro oros en triple salto en los Mundiales al aire libre, sólo necesito un intento de 14.49 para lograr la clasificación a la final, programada para este jueves, siendo segunda en la clasificación parcial.

Yulimar Rojas había elegido hace medio año Salamanca, y más concretamente la pista cubierta Carlos Gil Pérez de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, para intentar poner en marcha su puesta a punto, pensando en lograr la clasificación para el Mundial indoor en China.

Para no forzar tanto su físico después de tanto tiempo sin competir, la venezolana y su entrenador, Iván Pedroso, apostaron por el salto de longitud. Sin embargo, después de tres intentos nulos, Rojas sintió unas molestias en la carrera del cuarto y tras unos instantes de charla con el cubano y otro de sus técnicos, decidió parar para no agravar el problema.

Eso sí, también dio las explicaciones pertinentes a Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo y gran 'culpable' de que hubiera elegido Salamanca para volver a competir, además de agradecerle el trato dispensado. La saltadora venezolana no dejó la instalación de La Aldehuela sin hacerse fotos con todos los aficionados que se lo pidieron.

