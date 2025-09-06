Victoire se corona en un lleno absoluto

Jaime García Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Las gradas de preferencia y las ubicadas junto a los jueces mostraron un lleno al completo, así como el pasillo principal, de aficionados y espectadores, y es que la expectación era máxima para vivir el cierra de la segunda jornada con la prueba LA GACETA- Memorial Alfredo Martín-Cubas González.

Con un lleno hasta la bandera en el Campo de Tiro y Deportes, los 30 binomios saltaron para maravillar a todos los presentes en un complicado, a la vez que vibrante, recorrido que constaba de dos mangas, todo ello con una altura máxima de 1,30 metros. La primera de ellas ofreció doce obstáculos y quince esfuerzos, mientras que los diez mejores tuvieron que demostrar su valía en un ejercicio con ocho obstáculo y nueve esfuerzos.

Cumplidos los minutos para realizar las tradiciones inspecciones por parte de los jinetes fue el turno de escuchar el cabalgar de unos binomios que respondieron al clamor de la pasión por la hípica entre los aficionados. Y, con el reloj marcando las 20.10 horas, solo diez valientes tenían al alcance el gran premio, aunque muchos ya fueron ganadores gracias a los vítores que brindaron los presentes, ya que en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos de Salamanca se reconoce cada desempeño del binomio.

Además, yeguas como Victoire, montada por Lucas López, hacen que mayores y pequeños sólo puedan aplaudir. El cántabro logró un billete a la gran final, y en la misma, combinó la velocidad con su excelsa destreza para firmar un tiempo de 67.58 segundos. El resto lo intentó, pero poco se pudo hacer ante tan magnífico ejercicio. Tras él, Alfonso Vázquez, a lomos de Geant de Mazin, se hizo con la segunda posición después de completar la segunda manga en 68,93 segundos. Por su parte, Rubén Gómez, junto a Richter D, cerraron el podio de una prueba que contó con un lleno hasta la bandera de principio a fin.

Gran premio para Rubén Gómez

La prueba Diputación de Salamanca tomó protagonismo como la segunda gran prueba de la sesión de tarde en el Campo de Tiro y Deportes. El excelente estado del verde en el hípico charro se unió a un afluencia de público que fue completando los graderíos para disfrutar de la pasión del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos un día más en las Ferias y Fiestas de la ciudad del Tormes.

Los 20 jinetes tuvieron que desafiar un exigente recorrido que ofreció once obstáculos y catorces esfuerzos, con una altura máxima de 1.40 metros. Rubén Gómez, junto a Caelios de Roumard, se colgó el oro en la prueba tras superar todos los puntos firmando un tiempo de 58,29 segundos. Además, en la segunda serie de la prueba se vivió el gran susto del día, que lo dio José Díaz y su caballo Cristal Clear 7. El jinete madrileño enfiló el cuarto obstáculos, pero su compañero no le acompañó y Díaz acabó cayendo del cabello.

La dificultad del recorrido invitó a pensar que se iba a vivir una magnífica combinación de precisión y velocidad, hasta que Covadonga López-Belmonte, a lomos de Diablesse D'Or, firmó un tiempo de 62,24 segundos para abrir paso al clamor del público presente.

Y, cuando tan solo restaron dos jinetes para poner rumbo al primer descanso de la segunda cita, surgió la esbelta presencia de Nuncio PH, montado por Guillermo González, para deleitar a un público entregado y, por consiguiente, pasar a liderar la prueba con un tiempo de 58,91 segundos.

La reanudación con la segunda serie no cambió el rostro de una clasificación que aguardó al binomio que cerrase el podio. Los jinetes asturianos y madrileños no parecían tener rival, además, José Díaz subió las pulsaciones después de caer de su caballo y recibir el reconocimiento de público pese a quedar eliminado.

Sin embargo, en un ambiente frío por la caída, Rubén Gómez y el bello caballo de pelo castaño Caelios de Roumard dijeron hasta aquí en el siguiente turno.

El jinete vasco se consolidó como el mejor tras completar un perfecto recorrido y firmar un tiempo de 58,29 segundos. El público, entregado con el binomio, los despidió bajo una oleada de aplausos y vítores.

Daniela Martínez abre el segundo día mandando

La segunda jornada del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos comenzó de la mano de la prueba Recoletas Salud.

La cita, que ofrecía una dificultad con cinco obstáculos, seis esfuerzos y que contó con una altura máxima de 1,20 metros, sirvió de aperitivo en lo fue una nueva magnífica tarde en el Campo de Tiro y Deportes.

Con el final de la primera cita del día, Daniela Martínez, a lomos de Joyrider, se proclamó vencedora después de firmar un tiempo de 27,31 segundos al término de las dos fases.

A eso de las 14:20 horas, todos los jinetes, a pie, habían completado el primer recorrido de la sesión de tarde para después brillar sobre el tapete de hípico salmantino.

La amazona asturiana, montando a Joyrider, dio la primera clase magistral de la tarde para colocarse en la cabeza de la clasificación. Un primer puesto al que Sofía Velasco, y su yegua Nina del Alenro, y Emilio García-Torres, con Sultan de Santo, se acercaron, pero sin conseguir desbancar de lo alto del podio a Daniela Martínez. Firmando un tiempo de 26,84 segundos, Sofía Velasco y Nina del Alenro ocuparon la segunda posición.

Y, con una marca de 30,33 segundos, el jinete madrileño Emilio García-Torres, a lomos de su caballo Sultan de Santo, completaron el tercer escalón del pedestal.

Por su parte, el binomio castellanoleonés mejor posicionado fue Van Damme de Quijas, montado por Enrique Camiruaga, con una quinta posición.

Temas

deportes

Ejercicio

Salamanca