Veselin Topalov, excampeón del mundo afincado en Salamanca: “Siempre he sido yo el favorito, pero este año será Shirov”

Uno de los grandes ajedrecistas del panorama mundial está afincado en Salamanca. Veselin Topalov, búlgaro excampeón mundial, presume de un torneo del que se considera parte activa.

–Vuelve a Salamanca un torneo de ajedrez importante. Tiene mucho mérito este festival en esta ciudad.

–Sí, la verdad es que últimamente el ajedrez se ha pasado bastante al online y los organizadores de los torneos presenciales lo tienen bastante difícil. Sé que el director del torneo de aquí ha tocado a bastantes jugadores y principalmente con las mujeres ha habido muchas dificultades para que estuvieran. Las mejores jugadoras del mundo se encuentran principalmente en China y se les tiene prohibido viajar. Hay 10 jugadoras de primerísimo nivel que no han podido salir de China. Los torneos presenciales corren mucho riesgo y por eso tiene mucho mérito conseguir que se celebren.

–Pero tienen algo los torneos presenciales que nunca van a tener los online...

–Por supuesto. Es más cómodo jugar desde casa, pero es más bonito jugar en el club y ver a tu rival en persona.

–¿Hay una relación personal entre los jugadores más allá de las partidas?

–Claro que sí. Es un mundillo pequeño aunque es verdad que en los últimos tiempos se ha expandido mucho y a veces tienes dificultades para conocer a todos los jugadores. Ahora con el covid hay muchos jugadores que sé los nombres, conozco las partidas pero personalmente.

–¿Cómo está el ajedrez femenino?

–En los últimos años la diferencia se está acortando muchísimo. Hace 20 años tan solo había una mujer que competía a primer nivel y ahora no es inusual ver a una jugadora ganar a un jugador de muchísimo nivel. Hay muchas chicas jóvenes capaces de hacernos daño.

–¿Qué tiene Salamanca que no tienen el resto de las citas del país?

–La gran mayoría de los organizadores están obsesionados por traer al número uno del mundo, después al dos, al tres, al cuatro... sin embargo aquí en Salamanca se ha apostado por invitar a cuatro hombres y cuatro mujeres, y el nivel de las chicas a veces es inferior, pero es bonito potenciar el ajedrez femenino.

–¿Quiénes son los principales rivales a su juicio?

–Esta es la cuarta edición y yo siempre he sido el que más puntos de ranking he tenido y quizás he sido el favorito, pero yo creo que este año el gran favorito es Shirov, no porque fuera el ganador del año pasado, sino porque le veo muy bien. Está jugando muy bien, es veterano y en los últimos torneos está dando lecciones a chicos 20 años más jóvenes que él. Es bastante más favorito que yo.

–¿Qué significa esta tierra para usted?

–Estoy vinculado para bastante rato porque mis hijas estudian aquí y son pequeñas. Salamanca es como una segunda tierra, nací en Bulgaria pero la mitad de mi vida ya la he pasado aquí.

–Usted es el espejo de muchos niños y de muchos jugadores, ¿qué se siente?

–Intento dar buen ejemplo, pero yo recomendaría a los niños haciendo cualquier actividad que les guste. A los padres les diría que no fuercen a sus hijos a hacer algo y a los hijos les diría que no se obsesiones con los resultados. Lo importante es disfrutar y el gran beneficio del deporte es que es bueno para la persona y para la salud, pero no hace falta mirar tanto los resultados.

–Desde que se inició este magistral, ¿En qué ha cambiado?

–Realmente este torneo es más conocido a nivel internacional. Quizás este año va a haber más prensa de fuera de España que de aquí, aunque realmente el principal cambio ha tenido su origen en los problemas que ocasiona el covid. El primer año vino Karpov, después vino la mejor jugadora activa que se pueda contratar, Hou Yifan, pero luego ya la pandemia lo ha condicionado todo. Este año viene el mejor periodista ruso de ajedrez, marido de una jugadora, y seguro que se le dará una mayor importancia fuera de España.