Vega Iglesias, del equipo Mirat, primera líder de la Copa de España de Pista La ciclista salmantina marcó el mejor tiempo en el 200 y consiguió imponerse en la gran final

La ciclista salmantina Vega Iglesias en lo alto del podio de la Copa de España de Pista.

El equipo Mirat continuó sumando triunfos a nivel nacional gracias al excelso papel de sus ciclistas en varias disciplinas a lo largo del fin de semana. Una jornada que se cerró con la salmantina Vega Iglesias siendo la primera líder de la Copa de España de Pista.

En primer lugar, Carla Bañuls comenzó su participación en los Campeonatos de Europa de Ciclocross, donde, pese a salir en los últimas posiciones del Europeo celebrado en Bélgica, consiguió remontar rozando el top 20 en lo que fue su primera participación en una cita europea de Ciclocross en este su primer año de junior.

También el sábado, empezó a rodar la Copa de España de pista donde el equipo charro contó con tres representantes: Vega Iglesias y Aitana Serrano en cadetes y Adriana Vargas en júnior.

En velocidad cadete, la salmantina Vega Iglesias firmó el mejor tiempo en el 200 y logró un billete a la final, en la cual también consiguió imponerse. En Keirin, Vega Iglesias repitió triunfo pasando así a liderar la Copa de España en velocidad tras ganar todas las mangas. Por su parte, en fondo, Aitana Serrano finalizó entres las diez mejores corredoras.

Por otro lado en júnior, Adriana Vargas se impuso en el scratch, sin embargo, tras la cancelación de la prueba de eliminación y un mal resultado en puntuación, no la bastó para finalizar de líder, aunque seguirá en la lucha siendo segunda en la general de la Copa.

La jornada dominical no detuvo la racha de triunfos y Laura Solares logró una nueva victoria en el internacional de Ciclocross de Ormaitzegi, tras su victoria la semana pasada en la copa de España. También, Laida Alzola en sub23 finalizó tercera en su estreno en la categoría en el Ciclocross de Elgoibar.

La próxima semana, el equipo Mirat tratará de seguir subiéndose a lo alto del podio retomando la Copa de España de Ciclocross en Alcobendas.

