La Valmuza Golf pone punto y final a una brillante Liga Sénior 2025 José Famny Bustos ha sido el vencedor del ránking después de las seis pruebas disputadas

La Gaceta Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 18:37

La Valmuza Golf celebró este jueves por todo lo alto la final de su Liga Sénior 2025 Renault-Dacia Auto Salamanca, que se ha desarrollado desde mayo a octubre con otras cinco jornadas previas. Los jugadores y jugadoras han competido durante estos meses en una única categoría y la categoría de juego ha sido la stableford hándicap individual.

Tras la final, se celebró una comida y la correspondiente entrega de premios para reconocer a los mejores del ránking. Para la clasificación del mismo se tuvieron en cuenta las cuatro mejores tarjetas de cada participante, teniendo en cuenta que la de este jueves tenía puntuación doble.

El ganador absoluto fue José Famny Bustos gracias a sus 183 puntos, acompañándole en las posiciones de honor Jesús Javier Esgueva, con 177, y Jorge Alcoba, con 176.

