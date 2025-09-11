La Valmuza Golf celebra la cuarta prueba de su Liga Sénior David Domínguez se llevó la victoria parcial en una competición que acabará en octubre con las dos últimas jornadas

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:14 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

La Valmuza Golf inició este jueves un fin de semana repleto de competiciones con la disputa de una nueva jornada de la Liga Sénior 2025 Renault-Dacia Auto Salamanca. Este torneo del club estaba 'paralizado' desde junio y ha sido el turno de la cuarta jornada, quedando pendientes las dos últimas para el mes de octubre.

35 fueron los participantes este jueves, llevándose el triunfo hándicap David Domínguez con 38 puntos, seguido por Fernando Hernández y Emilio Javier Goyenechea, con 37 y 36.

Este viernes La Valmuza Golf acogerá la cuarta prueba de su Liga Infantil. El sábado será el turno del Puntuable de Acceso a los Campeonatos de España sub 16, infantil y alevín, que servirá además como selectivo para el equipo de Castilla y León. Y el domingo, la tercera prueba del Circuito de Parejas Cárnicas Iglesias.

Temas

Golf