Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del taller de pesca con mosca en las pasadas Ferias.

Taller gratuito de pesca con mosca a orillas del Tormes por las Ferias y Fiestas

Se celebrará en doble sesión de mañana y tarde junto al Puente Romano el próximo lunes 8 de septiembre

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:50

Dentro del amplio programa deportivo que Salamanca presenta en las inminentes Ferias y Fiestas, la pesca sigue teniendo un papel destacado.

Una edición más se celebrará un taller gratuito de pesca con mosca que tendrá lugar en el río Tormes, junto al Puente Romano. La actividad está programada para este lunes 8 de septiembre y se desarrollará en dos sesiones a lo largo de la jornada.

El evento, que se dirige a todos los públicos con especial atención a jóvenes y niños, busca promover la iniciación en esta disciplina deportiva. Los asistentes podrán adquirir conocimientos básicos sobre el montaje y lanzamiento de moscas sin peso.

El taller se ha estructurado en dos tramos, el primero en horario de mañana, de 10:30 a 13:30 horas, y otro de tarde, de 17:30 a 20:00 horas. La sesión vespertina contará con la colaboración de la asociación AVIVA, que facilitará la participación de personas con discapacidad, en una iniciativa de carácter inclusivo.

La ubicación junto al histórico Puente Romano ofrece un entorno natural y céntrico para el desarrollo de actividad. El taller se presenta como una alternativa para aquellos interesados en las actividades al aire libre durante las festividades de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  3. 3 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  4. 4 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  5. 5 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  6. 6 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  7. 7 Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
  8. 8 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  9. 9 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  10. 10 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Taller gratuito de pesca con mosca a orillas del Tormes por las Ferias y Fiestas

Taller gratuito de pesca con mosca a orillas del Tormes por las Ferias y Fiestas