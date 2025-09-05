Taller gratuito de pesca con mosca a orillas del Tormes por las Ferias y Fiestas Se celebrará en doble sesión de mañana y tarde junto al Puente Romano el próximo lunes 8 de septiembre

Dentro del amplio programa deportivo que Salamanca presenta en las inminentes Ferias y Fiestas, la pesca sigue teniendo un papel destacado.

Una edición más se celebrará un taller gratuito de pesca con mosca que tendrá lugar en el río Tormes, junto al Puente Romano. La actividad está programada para este lunes 8 de septiembre y se desarrollará en dos sesiones a lo largo de la jornada.

El evento, que se dirige a todos los públicos con especial atención a jóvenes y niños, busca promover la iniciación en esta disciplina deportiva. Los asistentes podrán adquirir conocimientos básicos sobre el montaje y lanzamiento de moscas sin peso.

El taller se ha estructurado en dos tramos, el primero en horario de mañana, de 10:30 a 13:30 horas, y otro de tarde, de 17:30 a 20:00 horas. La sesión vespertina contará con la colaboración de la asociación AVIVA, que facilitará la participación de personas con discapacidad, en una iniciativa de carácter inclusivo.

La ubicación junto al histórico Puente Romano ofrece un entorno natural y céntrico para el desarrollo de actividad. El taller se presenta como una alternativa para aquellos interesados en las actividades al aire libre durante las festividades de la ciudad.