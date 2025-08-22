Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juanma, Paco, Félix y Juan de Dios retransmitirán la Vuelta.

Talento bejarano para retransmitir la Vuelta a España

Juanma González, Félix Sancho, Paco y Juan de Dios Marín, entre los motoristas. «Disfruté mucho de los años de Roberto Heras y Santi Blanco», recuerda Paco Marín

Béjar

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:49

Nombres como Roberto Heras, Santi Blanco o Moisés Dueñas sonaron con fuerza hace unos años en la Vuelta Ciclista a España y ahora un grupo de bejaranos participa en esa prueba para retransmitir las etapas. El equipo está formado por nueve motoristas de los que Juan Manuel González, Félix SanchoPaco y Juan de Dios Marín son bejaranos y se unen a los madrileños Marcos Blanco, Abel Rodríguez, Daniel Gargoles, Antonio Porras y Alejandro Rocha. Desde sus motos, grabarán las imágenes que los aficionados al ciclismo disfrutarán desde mañana y hasta el 14 de septiembre.

Después de días de preparativos, partieron el miércoles desde Béjar hasta Turín como ciudad italiana que acoge mañana el inicio de esa competición. Al frente de ese equipo está Paco Marín, un bejarano que lleva participando en la ronda nacional desde 1997 con una cobertura de 16 ediciones a mayores de olimpiadas, un centenar de eventos unidos al ciclismo, maratones nacionales y triatlones del campeonato del mundo.

«Mi afición me viene de ir en moto a ver a Lale Cubino y Perico Delgado«, recuerda Paco Marín que, además, reconoce que su participación en la Vuelta es un sueño hecho realidad. Empezó su trayectoria profesional en la Escudería los Hierros donde aprendió todo lo necesario para, después, poner en marcha su propia empresa. «Nuestro trabajo consiste en llevar el equipo de televisión con seis motos, cinco para las cámaras y una para el comentarista. Emitimos en directo para el mundo», afirma para añadir que los integrantes del equipo son aficionados al ciclismo. «Es un placer poder estar tan cerca de estas estrellas y vivir la carrera desde dentro», añade.

Ciclistas bejaranos como Heras, Dueñas y Blanco, junto con otros deportistas, pusieron a Béjar en el mapa del panorama deportivo internacional y, por ello, Marín disfrutaría de otra victoria firmada por un ciclista de su tierra. «Disfruté mucho de los años de Roberto Heras y Santi Blanco. La mayor alegría que me llevé en el ciclismo fue entrar en meta con ellos. Me emocionaba muchísimo, se me caían las lágrimas», recuerda para añadir que: «El mejor momento fue cuando se llegó a La Covatilla que ganó Santi y cuando Robertoentró segundo siendo líder de la Vuelta».

No participan bejaranos en esta edición pero, al menos, las imágenes tendrán sello local gracias al talento de ese equipo.

