Silvia Domínguez y José Brufau, entre los más destacados en Valladolid Todos los binomios del Centro Ecuestre de Salamanca finalizaron en las quince primeras posiciones del Concurso de Salto de Obstáculos Territorial

La Gaceta Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:26

Excelente fin de semana para los jinetes del Centro Ecuestre de Salamanca en el Concurso de Salto de Obstáculos Territorial disputado en la Real Sociedad Hípica de Valladolid, donde se dieron cita 110 binomios. Todos los representantes salmantinos finalizaron entre los quince primeros puestos.

La más destacada fue Silvia Domínguez, que con Eragon logró la victoria en la prueba del domingo y fue tercera el sábado.

También brilló José Brufau, montando a Casildo, con un meritorio tercer puesto el sábado, confirmando el gran nivel del club charro en esta cita regional.