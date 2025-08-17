«Tengo la sensación de que se nos van vivos. Las ocasiones más claras han sido del Guijuelo» El club chacinero se despide de la Copa Federación tras empatar con el Unionistas.

TEL Guijuelo Domingo, 17 de agosto 2025, 00:35 Comenta Compartir

El entrenador del Guijuelo, Dani Romo, ha valorado el esfuerzo de sus jugadores en el partido frente al Unionistas en una primera toma de contacto con el césped antes de comenzar la temporada liguera. Se despide de la Copa Federación con un 1-1 en casa y afronta los partidos de pretemporada.

«Tengo la sensación de que se nos van vivos y de que las ocasiones más claras creo que han sido del Guijuelo» ha explicado para añadir que «en los 25 primeros minutos, el Guijuelo superior con la pelota porque encontramos carriles de progreso tanto en derecha como en izquierda y fruto de ello fue el primer gol». Por otro lado, ha asegurado que: «al final creo que se meten en el partido debido a un error nuestro en un control y en una condición que hay que trabajar. A partir de ahí creo que el equipo siempre ha dado la cara y les tengo que dar la enhorabuena por el esfuerzo, el trabajo que hacen».

Con respecto al resto de la pretemporada, Dani Romo ha afirmado que: «la Copa Federación nos jode todo lo que tiene que ver con la pretemporada» para añadir que «los pasos siguientes es continuar, crear la misma identidad, mirar lo que hemos hecho bien y no tan bien para corregirlo y encarar una nueva semana de preparación donde tenemos dos partidos amistosos».