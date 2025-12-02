Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Claudia Pina celebra uno de los tantos en el Wanda. SELECCIÓN FEMENINA

¡La Selección femenina vuelve a conquistar la Liga de Naciones! (3-0)

Venció en el Wanda Metropolitano a Alemania

E.P.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

La selección española femenina de fútbol se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer (3-0) a la de Alemania este martes en la vuelta de la final celebrada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Después del 0-0 el pasado viernes en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, España defendió su trono como única campeona del torneo. Dos ediciones y dos títulos continentales para la campeona del mundo, una selección española que fulminó a las alemanas a base de golazos en el segundo tiempo: doblete de Claudia Pina y otro tanto más de quilates a cargo de la joven Vicky López.

