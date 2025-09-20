Segunda derrota del BM Salamanca (24-38)

La Gaceta Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

El BM Salamanca cumplió su primer partido de la temporada en el pabellón Río Tormes, y lo hizo con un final que no esperaban. El equipo salmantino pagó muy caros sus errores para sumar su segunda derrota de la temporada en este arranque de Liga. En esta ocasión fue a manos del BM Sanse, que sí tuvo el acierto de cara a puerta para llevarse la victoria con un marcador de 24-38.

Después de unos primeros minutos donde ninguna era capaz de despegarse en el marcador, el BM Salamanca empezó a acusar los errores en ataque, mientras que su rival se los hacía pagar muy caro. Los de Rechimón comenzaron a mejorar sobre el parqué, pero el BM Sanse no bajó el ritmo y en el tramo final del primer tiempo comenzó a encarrilar la victoria en tierras salmantinas. Tal fue así que llegaron al descanso con una ventaja de diez goles (12-22) sobre el BM Salamanca.

El paso por los vestuarios no varió un encuentro que no iban a dejar escapar los visitantes, y así fue. En los siguientes compases solo ampliaron su ventaja llevando el encuentro a los últimos diez minutos con el marcador ofreciendo un 24-35 para el BM Sanse. Y, zanjaron el duelo de la segunda jornada de Liga con un resultado de 24-38.