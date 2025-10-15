Santolino vive su mejor día en Marruecos y sube un puesto en la general

La Gaceta Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

Lorenzo Santolino (Sherco) ha tenido su mejor día en el Rally de Marruecos, con su mejor posición en etapa y ganando un puesto en la general en un día de 300 kilómetros, pero sin el añadido de los largos enlaces, y más terreno del que le gusta al salmantino, con navegación complicada y unas dunas que hoy se le han dado mejor.

Este miércoles se disputaba la tercera etapa en línea del rally, el segundo de los cuatro bucles que se van a hacer en Erfoud, más de 300 kilómetros cronometrados, pero casi sin enlace con lo que se salía y llegaba a campamento sin meterse esos kilómetros extra que tanto fatigan a los pilotos. Hoy los participantes se enfrentaban a un recorrido 40% dunas en el famoso Erg Chebi, otro 40% de pistas arenosas y el resto tipo montaña. La etapa era más técnica y Santolino partía con algunos cambios en su moto y en octavo lugar, lo que le ha dado algo de ventaja con sus rivales directos.

El salmantino se ha encontrado bien todo el día, más a gusto en las dunas que al acometerse más temprano estaban más duras, lo que facilitaba su paso. El mejor tiempo del día ha sido para Schareina (Honda) que ha hecho una gran demostración, abriendo pista todo el día para llevarse dos minutos de bonificaciones; en línea de meta le ha sacado sólo cinco segundos al australiano (Sanders). Estos tres pilotos han formado el primer grupo, con Santolino en el segundo en un duelo en la distancia con Docherty (KTM) y Cornejo (Hero) y se ha beneficiado de la avería de Branch (Hero).

Santolino ha sido sexto y le ha recuperado casi tres minutos a Docherty. La general la sigue comandando Sanders, ahora con sólo 38 segundos de ventaja con Schareina; Santolino sube al séptimo puesto en la general tras adelantar a Docherty y los problemas de Branch: el salmantino está en un segundo grupo a seis minutos del top five, lo que sería un gran resultado.

«Un día duro de nuevo, más de 300 kilómetros, pero sin enlaces. Bastante rápido el inicio hasta llegar a las dunas, siempre con cambios de ritmo en la navegación, hay que estar atento y me está gustando mucho. El ritmo ha sido bueno, en las dunas con más calma, hoy mejor porque era pronto por la mañana y la arena de las dunas estaba más dura», ha comentado.

«El inicio ha sido físico, y después del repostaje pistas más rápidas, con algunos peligros, están bastante rotos todos los caminos, se ve que ha llovido mucho. Buen ritmo, casi todo el rato bien con la navegación y a gusto con la moto, los cambios que hemos hecho ayer han funcionado», ha dicho.

Este jueves, cuarta etapa, 283 kilómetros de especial y 95 de enlace en la tercera de las cuatro jornadas que se disputarán en bucles diferentes con salida y llegada siempre en Erfoud. Se espera de nuevo un terreno de dunas y pistas de arena.