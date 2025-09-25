Santolino sube al sexto puesto en Portugal tras un gran día El piloto salmantino coge confianza y pasa toda la etapa con los mejores tiempos, pero una penalización en un radar le cuesta un minuto

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Lorenzo Santolino (Sherco) ha brillado este jueves en la segunda etapa del Rally de Portugal, prueba puntuable para el Mundial en la que volvía a la competición. Tras los problemas de neumáticos y con el polvo el miércoles, el salmantino se ha soltado un gran día, terminando quinto de su categoría y sexto de la general a pesar de una penalización por saltarse un control de velocidad, que se suma a otro radar que le detectó más rápido de lo reglamentario en el primer tramo del miércoles.

El Rally de Portugal es un mini Dakar en toda regla. La carrera tiene más de 2.400 kilómetros totales, con más de 1.300 cronometrados, con lo que es un aperitivo en cinco etapas, de largo recorrido, y con casi todos los grandes. La carrera ha crecido, ha aumentado un 40% su distancia y ha atraído a una gran concurrencia al calor de su vitola de prueba del Mundial. A la prueba portuguesa han llegado el actual campeón del Dakar, Sanders (KTM) acompañado por el español Canet; el equipo Honda con el español Schareina, Howes y Van Beveren; el vigente campeón del mundo Ross Branch (Hero); y el equipo Sherco con Santolino.

Tras pagar la inactividad de estos últimos meses tras su victoria a principios de verano en la Baja España, Santolino ha cogido un buen ritmo este jueves. Pronto ha alcanzado a Ebster (Hero), lo que ha sido un problema porque ha tenido que ir en su estela de polvo. Ha sido intentando adelantarle cuando ha penalizado en un radar, un minuto extra que le cae.

Sin embargo, el salmantino ha rodado bien toda una jornada que empezó muy pronto, antes de las seis de la madrugada, con la salida y 130 kilómetros de enlace antes de empezar la primera especial cronometrada.

Pronto se encontró con los primeros contratiempos del día. Dos de los favoritos, Branch y Van Beveren, tenían que abandonar tras sendas caídas. Por su parte, Santolino lograba engancharse con uno de los punteros, el menor de los Benavides. En la lucha por mantener el mejor ritmo, Santolino apretó y en los controles intermedios del día llegó a estar cuarto. En meta, cuarto mejor tiempo hasta que precisamente le devolvieron tiempo al argentino y posteriormente se le coló el español Canet. La penalización por el radar retrasó un poco más a Santolino.

La victoria del día para Sanders (KTM) con Schareina (Honda) a 4 segundos después de 350 kilómetros de especial cronometrada; Santolino, sexto absoluto a 6.12, un minuto más por el radar. En la general el salmantino también es sexto a 15 minutos con mucho terreno por delante todavía para remontar.

«Hoy he estado más a gusto con la moto y con mejor ritmo. No hemos tenido problemas de neumático, sin algo más con el polvo», ha comentado. Este viernes, etapa completa en España tras haber pasado hoy desde Portugal. Un bucle con inicio y final en Badajoz, 308 kilómetros de especial y otros 200 de enlace