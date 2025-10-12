Santolino arranca en Marruecos con cautela en la prólogo

La Gaceta Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Lorenzo Santolino (Sherco) ha empezado este domingo el Rally du Maroc, última competición antes del próximo Dakar, con unos 1.500 kilómetros cronometrados por delante de los que la siempre complicada prólogo era un aperitivo. En una etapa corta, de 18 kilómetros, y peligrosa el salmantino ha optado por tomárselo con calma y se ha dejado 54 segundos con el ganador de la jornada en la que entra en juego la estrategia, ya que los mejores tiempos eligen puesto de salida.

La carrera consta de una prólogo este día 12 de octubre y cinco etapas hasta el viernes. La prólogo son 18 kilómetros cronometrados en Fez que determinaba el orden de salida, los mejores tiempos podrán elegir la estrategia que prefieran. Era un trazado corto, con muchos peligros señalizados en el road book, ya que había numerosos rasantes y pistas con público.

El mejor tiempo ha sido para Brabec (Honda) que le ha sacado sólo segundo y medio a Schareina (Honda) y cinco a Sanders (KTM), que han apostado claramente por hacer los mejores tiempos y elegir orden de salida para este lunes. Son tres de los favoritos al título final. Santolino ha terminado en el puesto 14 a 54 segundos, bastante tiempo con los más rápidos, pero en línea con el nivel de los diez mejores de la competición que reúne a casi todos los aspirantes al próximo Dakar.

«Ha sido una prólogo técnica, con muchos peligros, cambios de rasante... para hacer buen tiempo había que coger muchos riesgos. Las sensaciones no son malas y sólo es importante para salir mañana más o menos bien colocado, que es cuando empieza la carrera», ha comentado Santolino.

Este lunes se disputa la primera etapa en línea entre Fez y Erfoud, de 300 kilómetros y otros 200 de enlace, que va a ser maratoniana. Las cuatro etapas restantes son sendos bucles con salida y llegada en Erfoud, pero recorridos y kilometrajes diferentes, todos en torno a los 300 kilómetros cronometrados al día salvo en el último, que son 200 más una power stage de 22 que puede decidir el resultado final; es un esprint final que se prueba en Marruecos este año y que será habitual en el Mundial el año que viene. En total, más de 2.200 kilómetros de los que 1.500 son cronometrados, con distancias similares a las que los pilotos se van a encontrar en el Dakar.

Santolino lleva varios días en Marruecos donde ya ha podido hacer las jornadas de pruebas. El salmantino es uno de los pilotos RallyGP inscritos, aunque en realidad prácticamente no falta ninguno de los aspirantes al Dakar. La lista la encabeza el australiano Sanders (KTM), vigente ganador y reciente campeón del mundo tras ganar en Portugal; podría cerrar el año ganando las cinco carreras mundialistas si lo hace en Marruecos.