Samuel Herrera lidera la brillante actuación salmantina en el Pickle Pro Tour El salmantino se colgó la medalla de plata en el doble mixto. Sus compañeros del club PickleXtreme Carla Hernández y Daniel Redondo también consiguieron subir al podio

El pickleball en Salamanca sigue creciendo y cosechando éxitos, y gran parte del mérito de ello lo tiene Samuel Herrera, que este fin de semana se ha proclamado subcampeón de España en el Comunidad de Madrid Open del Pickle Pro Tour, correspondiente al Circuito Nacional y considerado el más importante en nuestro país.

Samuel Herrera, junto a su pareja Carlota Cartagena, consiguió colgarse la medalla de plata en el dobles mixtos después de firmar un gran torneo en Alcobendas en el que alcanzaron la final tras vencer con solvencia a los rivales que se fueron cruzando en su camino. Tras superar la fase de grupos sin problemas y solo derrotados por los hermanos De la Torre, se plantaron en la final donde se toparon de nuevo con Rocío y José Enrique. Tras caer por 21-12 y 21-9 tuvieron que conformarse con un meritorio segundo puesto.

Samuel Herrera, uno de los pioneros del Pickleball en Salamanca y director del club PickleXtreme, suma así una nueva presea a su medallero, donde pese a sus 23 años lucen ya triunfos tanto en categoría dobles como individual.

El éxito de Herrera no fue el único de los salmantinos en el Pickle Pro Tour de Alcobendas. Los también miembros del club PickleXtreme, Carla Hernández y Daniel Redondo se colgaron el bronce en la categoría del doble mixto 3.5, a la vez que Carla también se subió al tercer cajón del podio en la categoría individual femenina.

Hay que sumar además una notable participación en el dobles masculino donde Alberto López y Ángel Manuel Trigo alcanzaron los octavos de final cayendo ante jugadores de talla internacional como Marcello Jardim y Claudio Quiñones.

El pickleball es uno de los deportes de moda y con mayor crecimiento en nuestro país. Esta mezcla entre diferentes deportes de raqueta suma ya más de 20.000 usuarios en nuestro país que llenan las pistas en los diferentes puntos de España y hacen que campeonatos como el disputado en Madrid este fin de semana sean cada vez más importantes.

«El objetivo es que Salamanca sea un referente nacional de pickleball y con estos resultados estamos demostrando que vamos por el camino correcto», asegura Herrera a La Gaceta.