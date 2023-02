‘Salta por los aires’ la paz en la cantera del ciclismo salmantino

La entente cordial firmada por los clubes ciclistas de Salamanca en marzo del 2021 parece haber ‘saltado por los aires’ en este inicio de la temporada.

La ‘calma tensa’ de los meses de invierno quedó al descubierto con la disputa de la primera prueba BTT de la temporada, celebrada sobre el yacimiento arqueológico de Siega Verde: “Como única nota negativa de la jornada, el club ciclista Promesal lamenta, por incomprensible, la total ausencia de niños de una escuela de la provincia —señalando a la Escuela Salmantina; la bejarana de Moisés Dueñas sí que tomó parte de la misma—, que no obstante quedó compensada gracias a la presencia de pequeños ciclistas procedentes de Badajoz, Béjar, Burgos, Cáceres, Cantimpalos o Segovia, junto a otros de provincias limítrofes como Ávila, Valladolid o Zamora”.

De esta manera habría quedado quebrada una de las máximas pactadas entre los clubes salmantinos hace casi dos años: “La invitación y asistencia permanente a las pruebas de cantera que organice al otro club”, según declararon los dos clubes a este medio al sellar una paz, que meses antes abocaba a los Tribunales por el nombre ‘Vuelta Ciclista a Salamanca’. Y, así, las posturas vuelven a alejarse después de una temporada caminando juntos de la mano.

Por un lado, Promesal “no entiende” y considera “excusas” la no asistencia de ciclistas —“algunos, no todos”— a la primera carrera del curso. Mientras que desde la Escuela Ciclista Salmantina se señala que la carrera de Siega Verde “ha sido programada tarde”: No estaba acordado en el calendario empezar tan pronto. Ha sido todo deprisa y corriendo, al no estar en el calendario ni ser puntuables los padres han decidido no acudir; ante esta decisión desde el club no somos nadie para obligarles a ir”.

Esta respuesta al Promesal le suena a “excusa”, ya que corredores de la propia Escuela Salmantina tomaron parte este mismo fin de semana de pruebas celebradas en Talavera de la Reina (Toledo).