El BM Salamanca suma dos piezas de golpe para Martín Rechimón
El primer equipo salmantino se hace con los servicios de Aarón Chapero y Adrián López
Salamanca
Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:31
Sólo unos días después de echar a andar con la primera sesión de entrenamiento, el BM Salamanca anunció la incorporación de dos nuevas fichas para el primer equipo dirigido por Martín Rechimón.
El pabellón Río Tormes podrá disfrutar este curso del extremo izquierdo Aarón Chapero, quién procede del Club Balonmano Burgos. Mientras que en el otro ala, Rechimón contará con Adrián López, extremo derecho zurdo, proveniente del Club Balonmano Villa de Aranda.
Cabe recordar que antes de poner en juego el balón de manera oficial, los charros disputarán seis compromisos a modo de preparación para la nueva campaña. El primero de ellos ante el BM Zamora lejos de casa (viernes 22 de agosto), y el estreno en casa de los salmantinos será ante el Ademar León (miércoles, 27 de agosto).
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.