Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián López, nuevo fichaje del BM Salamanca, con la elástica de su anterior equipo (CB Villa de Aranda).

El BM Salamanca suma dos piezas de golpe para Martín Rechimón

El primer equipo salmantino se hace con los servicios de Aarón Chapero y Adrián López

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:31

Sólo unos días después de echar a andar con la primera sesión de entrenamiento, el BM Salamanca anunció la incorporación de dos nuevas fichas para el primer equipo dirigido por Martín Rechimón.

El pabellón Río Tormes podrá disfrutar este curso del extremo izquierdo Aarón Chapero, quién procede del Club Balonmano Burgos. Mientras que en el otro ala, Rechimón contará con Adrián López, extremo derecho zurdo, proveniente del Club Balonmano Villa de Aranda.

Cabe recordar que antes de poner en juego el balón de manera oficial, los charros disputarán seis compromisos a modo de preparación para la nueva campaña. El primero de ellos ante el BM Zamora lejos de casa (viernes 22 de agosto), y el estreno en casa de los salmantinos será ante el Ademar León (miércoles, 27 de agosto).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  3. 3 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  4. 4 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  5. 5 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  6. 6 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario
  10. 10 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El BM Salamanca suma dos piezas de golpe para Martín Rechimón

El BM Salamanca suma dos piezas de golpe para Martín Rechimón