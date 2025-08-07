Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sebas, baluarte del BM Salamanca, salta al parqué del Río Tormes. LAYA

El BM Salamanca inicia su pretemporada el próximo 11 de agosto

Los de Martín Rechimón están citado a las 19 horas en el Río Tormes y llevarán a cabo seis amistosos antes de poner el balón en juego de manera oficial

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:46

El BM Salamanca regresará al parqué el próximo lunes 11 de agosto con el comienzo de la pretemporada, en lo que será uno nuevo curso en el polideportivo Río Tormes. El equipo salmantino está citado a las 19:00 horas, en una primera sesión abierta al público.

Antes de poner en juego el balón de manera oficial, los charros disputarán una serie de compromisos a modo de preparación para la nueva campaña. El primero de ellos ante el BM Zamora lejos de casa (viernes 22 de agosto). El estreno en casa de los salmantinos será ante el Ademar León (miércoles, 27 de agosto).

También, viajarán hasta la localidad vallisoletana de Viana de Cega para llevar a cabo un torneo ante el BM Viana, Safa Madrid y Atlético Valladolid, que tendrá lugar el 30 de agosto. El último test del cuadro salmantino será en el polideportivo Río Tormes recibiendo al BM Leganés, el 6 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  2. 2 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  3. 3 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  4. 4 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  5. 5 Detenidos en Salamanca dos hombres de un grupo organizado e itinerante dedicado a cometer robos en viviendas
  6. 6 «Cuando va conmigo sabe que tiene que cuidarme por mi enfermedad»
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 6 de agosto de 2025
  8. 8 El mexicano San Román cierra la Feria: ya son oficiales los carteles de La Glorieta
  9. 9 ¿Cuándo es el mejor momento para liquidar el trigo y la cebada?
  10. 10 La Operación Salida 1º de agosto más trágica para Salamanca en más de 10 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El BM Salamanca inicia su pretemporada el próximo 11 de agosto

El BM Salamanca inicia su pretemporada el próximo 11 de agosto