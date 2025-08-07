El BM Salamanca inicia su pretemporada el próximo 11 de agosto Los de Martín Rechimón están citado a las 19 horas en el Río Tormes y llevarán a cabo seis amistosos antes de poner el balón en juego de manera oficial

Jaime García Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 13:46

El BM Salamanca regresará al parqué el próximo lunes 11 de agosto con el comienzo de la pretemporada, en lo que será uno nuevo curso en el polideportivo Río Tormes. El equipo salmantino está citado a las 19:00 horas, en una primera sesión abierta al público.

Antes de poner en juego el balón de manera oficial, los charros disputarán una serie de compromisos a modo de preparación para la nueva campaña. El primero de ellos ante el BM Zamora lejos de casa (viernes 22 de agosto). El estreno en casa de los salmantinos será ante el Ademar León (miércoles, 27 de agosto).

También, viajarán hasta la localidad vallisoletana de Viana de Cega para llevar a cabo un torneo ante el BM Viana, Safa Madrid y Atlético Valladolid, que tendrá lugar el 30 de agosto. El último test del cuadro salmantino será en el polideportivo Río Tormes recibiendo al BM Leganés, el 6 de septiembre.