Compromiso del BM Salamanca en la pasada pretemporada en el pabellón Río Tormes. LAYA

El BM Salamanca regresa a la competición este domingo a las 12:30 en Torrelavega

El equipo dirigido por Martín Rechimón se verá las caras con el filial del Torrelavega en la primera jornada de Liga y afronta la cita con la «ilusión renovada y conscientes de cuales son los objetivos»

La Gaceta

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:53

Una vez puesto el punto final a la pretemporada, el BM Salamanca comienza este fin de semana su andadura en la competición doméstica. La Federación territorial de balonmano confirmó que los charros se estrenarán en Liga este próximo domingo 14 de septiembre, desde las 12.30 horas, frente al filial de Torrelavega a domicilio. Desde la entidad charra, se afronta el nuevo curso con la «ilusión renovada», y siendo »conscientes de donde estamos y cuales son los objetivos», declararon.

Respecto a la última cita de preparación, que se saldó con derrota, el equipo salmantino supo competir los primeros 20 minutos de la primera parte, sin embargo, se volvió a hacer notar la poca rotación, sumando estar muy erráticos de cara a portería para terminar yéndonos al descanso 11-17.

En la segunda parte, el marcador se volvió parejo, pero finalmente unos 10 minutos finales malos hicieron que el resultado final fuese de 20-33 a favor de Leganés, un resultado más abultado de lo visto sobre la pista.

