Salamanca Golf & Coutry Club hace entrega de la recaudación del IV Torneo solidario a favor de Movember Participaron casi 100 jugadores y se consiguió una cantidad de 1.310 euros

El Campo de Golf de Zarapicos fue el escenario el pasado sábado 22 de noviembre de la cuarta edición del Torneo Solidario de Golf Movember, una cita deportiva y benéfica que reunió a cerca de un centenar de jugadores en una jornada marcada por la solidaridad, el compromiso y la diversión.

En un acto celebrado en las instalaciones del Salamanca Golf & Country Club, el director del club, Moisés Blanco, hizo entrega este miércoles de los 1.310 euros recaudados a Juan Carlos Bernal, representante de Movember Charro, acompañado por Pablo Martínez, miembro del equipo organizador.

Desde la organización se destacó el éxito de esta nueva edición, recordando que en la primera convocatoria -hace cuatro años- participaron menos de 30 jugadores, frente a los casi 100 de esta edición, que consolida el torneo como una cita de referencia en el calendario deportivo solidario de Salamanca Golf & Country Club.

La competición se disputó bajo la modalidad stableford hándicap individual, con una regla especial que añadió emoción y estrategia al recorrido: cada jugador solo pudo utilizar tres palos durante toda la partida, convirtiendo la jornada en un reto divertido y diferente para los participantes.

Los miembros de la organización, en colaboración con el club, ya están trabajando en la edición del próximo año, que seguramente vendrá cargada de novedades para que esta ingeniosa modalidad de torneo siga creciendo y atrayendo cada vez a más jugadores, convirtiéndose en una cita ineludible en las competiciones benéficas de Salamanca.

En este sentido, durante el acto de entrega de la recaudación, quisieron destacar el compromiso solidario tanto de los participantes como de las entidades y empresas colaboradoras que hacen posible el torneo, así como «el talante desenfadado y buen humor que reina durante el torneo», agregó Moisés Blanco.

Movember, fundada en 2003, ha financiado más de 1.250 proyectos en todo el mundo relacionados con la salud masculina. Su meta para 2030 es reducir en un 25% el número de hombres que mueren prematuramente por causas prevenibles. El torneo de Salamanca Golf & Country Club se suma así a esta misión global, demostrando que el deporte puede ser una poderosa herramienta de concienciación y apoyo.

