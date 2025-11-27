Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Martínez, Juan Carlos Bernal y Moisés Blanco, en el acto de entrega.

Salamanca Golf & Coutry Club hace entrega de la recaudación del IV Torneo solidario a favor de Movember

Participaron casi 100 jugadores y se consiguió una cantidad de 1.310 euros

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

El Campo de Golf de Zarapicos fue el escenario el pasado sábado 22 de noviembre de la cuarta edición del Torneo Solidario de Golf Movember, una cita deportiva y benéfica que reunió a cerca de un centenar de jugadores en una jornada marcada por la solidaridad, el compromiso y la diversión.

En un acto celebrado en las instalaciones del Salamanca Golf & Country Club, el director del club, Moisés Blanco, hizo entrega este miércoles de los 1.310 euros recaudados a Juan Carlos Bernal, representante de Movember Charro, acompañado por Pablo Martínez, miembro del equipo organizador.

Desde la organización se destacó el éxito de esta nueva edición, recordando que en la primera convocatoria -hace cuatro años- participaron menos de 30 jugadores, frente a los casi 100 de esta edición, que consolida el torneo como una cita de referencia en el calendario deportivo solidario de Salamanca Golf & Country Club.

La competición se disputó bajo la modalidad stableford hándicap individual, con una regla especial que añadió emoción y estrategia al recorrido: cada jugador solo pudo utilizar tres palos durante toda la partida, convirtiendo la jornada en un reto divertido y diferente para los participantes.

Los miembros de la organización, en colaboración con el club, ya están trabajando en la edición del próximo año, que seguramente vendrá cargada de novedades para que esta ingeniosa modalidad de torneo siga creciendo y atrayendo cada vez a más jugadores, convirtiéndose en una cita ineludible en las competiciones benéficas de Salamanca.

En este sentido, durante el acto de entrega de la recaudación, quisieron destacar el compromiso solidario tanto de los participantes como de las entidades y empresas colaboradoras que hacen posible el torneo, así como «el talante desenfadado y buen humor que reina durante el torneo», agregó Moisés Blanco.

Movember, fundada en 2003, ha financiado más de 1.250 proyectos en todo el mundo relacionados con la salud masculina. Su meta para 2030 es reducir en un 25% el número de hombres que mueren prematuramente por causas prevenibles. El torneo de Salamanca Golf & Country Club se suma así a esta misión global, demostrando que el deporte puede ser una poderosa herramienta de concienciación y apoyo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  2. 2 El diálogo entre una alumna con cáncer y su catedrático de filosofía: «Profesor, me invaden las tinieblas»
  3. 3 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  4. 4 Una mujer herida tras la espectacular explosión de una olla que ha alarmado a todo Van Dyck
  5. 5 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  6. 6 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  7. 7 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  8. 8 El Hospital destina 350.000 euros para ampliar un 240% la sala de espera de Urgencias
  9. 9 Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano
  10. 10 Quinto intento para juzgar el macrotimo de las autocaravanas más de siete años después del engaño

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca Golf & Coutry Club hace entrega de la recaudación del IV Torneo solidario a favor de Movember

Salamanca Golf &amp; Coutry Club hace entrega de la recaudación del IV Torneo solidario a favor de Movember