Salamanca Golf & Country Club inicia una nueva etapa con la creación de su club deportivo sin ánimo de lucro

El presidente de Salamanca Golf & Country Club, Juan Mari López Álvarez, ha anunciado el inicio de una nueva etapa con la creación del Club Deportivo Federado Salamanca Golf Country. Esta nueva entidad, sin ánimo de lucro, nace con una clara vocación social, cultural y deportiva, y operará bajo la reconocida marca del club.

López Álvarez subrayó que «este nuevo proyecto no afectará las condiciones actuales de los abonados, quienes seguirán disfrutando de las instalaciones y servicios con total normalidad». La iniciativa busca reforzar el papel de los socios y trabajadores en la vida del club, fomentando una participación más activa y una comunicación más cercana entre todos los miembros.

GESTIÓN RENOVADA Y NUEVAS PROPUESTAS PARA LOS ABONADOS

Hace una década, el club unificó los campos de Zarapicos y Villamayor bajo el lema «Dos campos, un club», consolidando una comunidad de 1.400 licencias federativas y más de 900 abonados que disfrutan de dos recorridos de 18 hoyos, uno junto a la ciudad de Salamanca y otro a pocos minutos, en la dehesa charra. Hoy, el club da un paso más en su evolución,apostando por una gestión más abierta, moderna y conectada con el entorno salmantino.

El presidente quiso expresar su agradecimiento a todas las personas que han formado parte de este camino: «Muy especialmente, a nuestros trabajadores y directivos, pero sobre todo a los abonados, por la confianza y lealtad durante todos estos años».

La nueva entidad estará dirigida por Moisés Blanco Paradelo, profesional con formación especializada en dirección de campos de golf y amplia experiencia en gestión pública, deportiva e institucional. «Su liderazgo será clave para impulsar nuevas propuestas que conviertan el club en un espacio de convivencia para familias, deportistas y visitantes», afirmó López Álvarez.

LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA ETAPA:

· La mejora continua de los campos

· La ampliación de servicios y actividades

· La organización de nuevos torneos

· La dinamización de las instalaciones

· La firma de convenios de colaboración

· La renovación de la imagen del club

Además, se pondrá en marcha un Departamento de Atención al Abonado, que servirá como canal directo para recibir propuestas, sugerencias y consultas, fortaleciendo el vínculo entre el club y sus miembros.

CELEBRACIONES, CLASES GRATUITAS Y EL 35 ANIVERSARIO DE ZARAPICOS

Durante las Ferias y Fiestas de Salamanca, desde el día 5 hasta el 14 de septiembre, todos los abonados podrán jugar gratuitamente una vez en cada uno de los campos del club. Si van acompañados de un invitado no abonado, este también podrá jugar sin coste. «Desde el club nos sumamos a las celebraciones de la ciudad y queremos que nuestros abonados disfruten de un día de golf acompañados de algún amigo y que puedan hacerlo a pocos minutos del centro de la ciudad», señaló el presidente.

Asimismo, desde la Academia del club se lanzará una iniciativa para captar nuevos jugadores. Los fines de semana, desde el 13 al 26 de septiembre, todos los abonados o alumnos podrán invitar a un amigo a recibir clases gratuitas de golf, tanto en Zarapicos como en Villamayor.

Como broche final, en septiembre el club celebrará el 35º aniversario de Zarapicos, el campo más antiguo de Castilla y León, con un gran torneo los días 27 y 28 repleto de premios, sorpresas y una fiesta conmemorativa que reunirá a abonados, trabajadores y amigos del club. «Será una magnífica oportunidad para disfrutar del golf entre amigos», afirmó el presidente.

