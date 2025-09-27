El BM salamanca cae en Pinto Después de tres jornadas, el BM Salamanca es uno de los equipos que no ha conseguido sumar junto al Camargo

El BM Ciudad de Salamanca sufrió su tercera derrota de la temporada al caer en Pinto por 29-20, en un encuentro con dos partes muy diferenciadas. Los de Martín Rechimón fueron mejores durante mucho tiempo en la primera, pero una vez que los locales tomaron el mando en el marcador lo hicieron también en el juego para imponerse con claridad. Sergio Nicolás, con 6 goles, y David García, con 5, fueron los más destacados de los salmantinos en este apartado.

Precisamente el buen inicio charro llegó con David García como protagonista, ya que los defensores madrileños eran incapaces de frenarle.

El Ciudad de Salamanca llegó a tener una ventaja de 3 tantos con el 7-10 del minuto 21, que transformó Sebas Elena, pero en el tramo final de la primera mitad comenzó a cambiar el panorama. Al descanso ya mandaban los locales por la mínima y a pesar de intentarlo, los de Martín Rechimón ya no fueron capaces de evitar el devenir del choque.

Poco a poco fue aumentando su desventaja para acabar cayendo por 9 goles.

Después de tres jornadas, el BM Salamanca es uno de los equipos que no ha conseguido sumar junto al Camargo.

