Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carretero busca el gol ante el conjunto santanderino. LAYA

El BM Salamanca cae en un ajustado partido contra Lafuente Pereda (36-38)

Ambos equipos regalaron un gran encuentro de Liga en el pabellón Río Tormes con una gran igualdad hasta los instantes finales

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

El BM Salamanca y el Lafuente Pereda regalaron un trepidante partido en un pabellón Río Tormes que ofreció una buena imagen en sus graderíos, y es que los dos equipos dejaron de lado de clasificación para ofrecer una contienda que contó con un marcador ajustado hasta el final del choque. Bien es cierto que el vencedor fue el cuadro santanderino por 36-38, pero los aficionados que presenciaron el encuentro se grabaron un excelente partido en su retina. Con la derrota, los charros caen a la penúltima posición, y los visitantes se consolidan en la zona noble de la tabla.

Cumplidos los primeros diez minutos, parecía que el partido tendría poca diversión, ya que un arrollador inicio de Lafuente Peredo se tradujo en una ventaja de cuatro goles para los santanderinos.

Pero, el equipo dirigido por Rechimón se puso el mono de trabajo y empezó a recortar distancias. Tal fue así que, diez minutos después, el luminoso contó con la igualdad (11-12) que se mantendría en los siguientes compases. El intercambio de golpes siguió y al descanso la ventaja era de 3 tantos para los visitantes (17-20). Tras el descanso, las pulsaciones siguieron altas y pese a que Lafuente Pereda intentó ampliar su ventaja, el BM Salamanca se lo negó. Así, el duelo entró en la recta final con los charros dos goles por debajo.

La insistencia del BM Salamanca no tuvo resultado (36-38), y los aficionados se tuvieron que conformar con un gran partido, pero sin celebrar el triunfo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
  2. 2 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  3. 3 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  4. 4 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  5. 5 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  6. 6 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  7. 7 Puente y Zapatero llaman en Salamanca a combatir el revisionismo del franquismo: «Quieren volver a poner los yugos y las flechas en los portales»
  8. 8 El último festejo taurino del año, en directo por televisión
  9. 9 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  10. 10 Una treintena de pueblos vuelve a tener bar: «Son el punto de encuentro»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El BM Salamanca cae en un ajustado partido contra Lafuente Pereda (36-38)

El BM Salamanca cae en un ajustado partido contra Lafuente Pereda (36-38)