El BM Salamanca cae en un ajustado partido contra Lafuente Pereda (36-38) Ambos equipos regalaron un gran encuentro de Liga en el pabellón Río Tormes con una gran igualdad hasta los instantes finales

El BM Salamanca y el Lafuente Pereda regalaron un trepidante partido en un pabellón Río Tormes que ofreció una buena imagen en sus graderíos, y es que los dos equipos dejaron de lado de clasificación para ofrecer una contienda que contó con un marcador ajustado hasta el final del choque. Bien es cierto que el vencedor fue el cuadro santanderino por 36-38, pero los aficionados que presenciaron el encuentro se grabaron un excelente partido en su retina. Con la derrota, los charros caen a la penúltima posición, y los visitantes se consolidan en la zona noble de la tabla.

Cumplidos los primeros diez minutos, parecía que el partido tendría poca diversión, ya que un arrollador inicio de Lafuente Peredo se tradujo en una ventaja de cuatro goles para los santanderinos.

Pero, el equipo dirigido por Rechimón se puso el mono de trabajo y empezó a recortar distancias. Tal fue así que, diez minutos después, el luminoso contó con la igualdad (11-12) que se mantendría en los siguientes compases. El intercambio de golpes siguió y al descanso la ventaja era de 3 tantos para los visitantes (17-20). Tras el descanso, las pulsaciones siguieron altas y pese a que Lafuente Pereda intentó ampliar su ventaja, el BM Salamanca se lo negó. Así, el duelo entró en la recta final con los charros dos goles por debajo.

La insistencia del BM Salamanca no tuvo resultado (36-38), y los aficionados se tuvieron que conformar con un gran partido, pero sin celebrar el triunfo.