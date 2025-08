Salamanca se baja del podio 15 años después

Jaime García Salamanca Martes, 5 de agosto 2025, 11:05 Comenta Compartir

El Campeonato de España al aire libre, disputado este pasado fin de semana en Tarragona, acabó resultando en el punto final del atletismo salmantino alzando al menos una medalla después de 15 años consecutivos subiendo al podio.

Álvaro de Arriba acudió a la final tras firmar un excelso segundo puesto en la tanda de semifinales, sin embargo, el alto nivel en la prueba de 800 metros en la jornada dominical zanjó las aspiraciones de presea para el atleta de La Fuente de San Estaban y, por consiguiente, el metal con sabor local en el Nacional al aire libre. Algo inusual con respecto a los últimos años, ya que la última vez que el pedestal nacional no contó con presencia charra fue en el año 2010, cuando el atleta salmantino Ignacio Jesús González no logró colarse en la final de los 800 metros.

«Desde hace un lustro la representación salmantina en el Campeonato de España no ha parado de descender estrepitosamente, lo que ha hecho dudar de la salud de este deporte en la capital charra», contaba LAGACETA antes del comienzo del Nacional de Málaga de 2011 un año después. Una cita que abriría la historia de amor del atletismo local con el medallero en el Nacional.

'Fani' Tobal, aún en edad promesa, paraba el cronómetro en 10:13.66 en la final de los 3.000 metros obstáculos para colgarse la medalla de plata, y desde entonces, la colección de preseas fue aumentando de forma ininterrumpida hasta sumar 19 preseas seguidas más en los siguientes Campeonatos hasta este último año.

Bien es cierto que el fin de la excelente 'racha' en Tarragona no debe dejar únicamente lecturas negativas porque son varios los condicionante que han marcado el papel charro en este Campeonato de España. El primero de ellos fue el alto nivel con el que tuvo que lidiar Álvaro de Arriba en los 800 metros, donde revalidó título un espléndido Attaoui en una salida con los mejores nombres en la especialidad. Otro de los factores es la importante baja de los dos últimos atletas salmantinos olímpicos. Mario García Romo y Lorena Martín no acudieron a la cita por culpa de una lesión que venían arrastrando desde su paso por los Juegos de París del pasado verano. Y, el último de los condicionantes, la no presencia de los atletas más prometedores y que ya se presentan como relevo generacional. Su baja fue por buenas noticas: Rodrigo Fito está concentrado con España para poner el broche de oro a su espectacular temporada en los 200 metros del Europeo sub 20 en Finlandia.

MEDALLERO SALMANTINO EN LOS NACIONALES (2010/2025)

2025

–

2024

Bronce: Mario García Romo, en 1.500

2023

Bronce: Mario García Romo, en 1.500

Bronce: Lorena Martín, en 800

2022

Oro: Mario García Romo, en 1.500

Oro: Álvaro de Arriba, en 1.500

2021

Bronce: Mario García Romo, en 1.500

Bronce: Lorena Martín, en 4x400

2020

Plata: Mario Sillero, en 10.000 marcha

Bronce: Álvaro de Arriba, en 800

Bronce: Marina Sillero, en 10.000 marcha

2019

Bronce: Álvaro de Arriba, en 800

2018

Oro: Álvaro de Arriba, en 800

2017

Plata: Álvaro de Arriba, en 800

2016

Oro: Álvaro de Arriba, en 800

Plata: David Alejandro, en 100

2015

Plata: Álvaro de Arriba, en 800

2014

Plata: Álvaro de Arriba, en 800

2013

Plata: Pedro García, en 110 vallas

2012

Plata: José María Peña, en decathlon

2011

Plata: Fani Tobal, en 3.000 obstáculos

2010

–