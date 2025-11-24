Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Toni Nadal, durante su intervención este lunes en Salamanca.

El sabio mensaje de Toni Nadal en Salamanca

Subraya que el éxito requiere esfuerzo, determinación y aprender de los fracasos

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, impartió este lunes en Salamanca la jornada 'Educación en valores', celebrada en el Palacio de Congresos, destacando la importancia de la capacidad de aguante, la confianza y la formación del carácter. Subrayó que el éxito requiere esfuerzo, determinación y aprender de los fracasos. Invitó a los jóvenes a no frustrarse.

