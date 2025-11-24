El sabio mensaje de Toni Nadal en Salamanca

La Gaceta Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, impartió este lunes en Salamanca la jornada 'Educación en valores', celebrada en el Palacio de Congresos, destacando la importancia de la capacidad de aguante, la confianza y la formación del carácter. Subrayó que el éxito requiere esfuerzo, determinación y aprender de los fracasos. Invitó a los jóvenes a no frustrarse.

