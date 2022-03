Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida: “Cuando hablamos de liderazgo, lo de Copper lo es”

Roberto Íñiguez quiso empezar su intervención tras el partido hablando de todo lo que está sufriendo Kahleah Copper en las últimas semanas, sin dejar de darlo todo por el equipo, convirtiéndose en un alegato hacia su jugadora y el resto del equipo: “Quiero aprovechar esta rueda de prensa para contar algo que no se sabe sobre una de mis jugadoras, Kahleah Copper. Falleció su hermano antes de los cuartos de la Euroliga, se fue a Estados Unidos a hacerse cargo de todo y ayudar a su familia humilde. Volvió para jugar como pudo. Contra Araski, me reuní con ella en su casa y no estaba para jugar, dejé que descansara porque estaba hecha polvo, había fallecido su prima y pasó dos días muy jodidos. Yo pensaba que se iba a Estados Unidos y no volvía, pero decidió quedarse a jugar contra Girona, sin dormir y hecha polvo pero dándolo todo. Vuelve a su país para estar con su familia y porque quiere estar en paz, la prima era como una hermana, y Kah no entiende lo que le está pasando. Se va el domingo para volver a encargarse de todo y la recogemos en el aeropuerto al venir para Valencia, le damos una ovación que no se esperaba y nos la traemos. Juega sin entrenar contra IDK, juega hoy y jugará mañana... Cuando hablamos de liderazgo, eso es liderazgo. Hagamos lo que hagamos, tengo un grupo de líderes que lideran con el ejemplo. Hemos pasado lesiones y desgracias pero este equipo se une y lucha. Está siendo muy duro y estoy orgulloso de ellas. Intentamos jugar las finales, que luego a veces se deciden en pequeños detalles”.

También habló el entrenador vitoriano de la importancia de tener distintas jugadoras que vayan apareciendo: “Somos un equipo en el que en cuanto una jugadora destaca un poco se nos va a ir porque no podemos mantener el límite salarial. Me dicen que somos el que más presupuesto tenemos y no es verdad. No tenemos ni el de Girona ni el de Valencia, Salamanca es ahora mismo el tercer presupuesto de la Liga. Lo que digo es lo que es y el que se lo quiera creer que se lo crea”.

Por su parte, Andrea Vilaró destacó cómo el equipo está superando todas las dificultades: “Para el grupo es muy importante llegar a la final porque el año pasado nos llevamos una desilusión. Estar mentalmente fuerte nos permite llegar a la Copa y que estemos ahí y tenemos muchas ganas de levantar el título”.