Remontada del BM Salamanca para volver a la senda del triunfo (41-36)

El BM Salamanca recuperó la sonrisa en casa olvidándose de la última derrota en la competición doméstica. Además, con remontada incluida frente al Deportivo Madrid (41-36), ya que los jugadores de Martín Rechimón llegaron a los últimos cinco minutos de juego con una desventaja de seis goles. En el apartado goleador, Sergio Nicolás lideró al equipo salmantino con 14 goles bajo su firma.

El BM Salamanca buscó reencontrarse con la victoria desde el primer minuto. Sin embargo, la igualdad hizo que los charros no consiguieran despegarse de sus rivales en el marcador. El paso por vestuarios no cambió la cara al partido hasta los últimos diez minutos, cuando los visitantes aprovecharon el desacierto salmantino para colocarse 6 tantos por encima. Pero, en unos espléndidos últimos compases sobre el parqué del Río Tormes, los salmantinos tiraron de orgullo para no dejar escapar la victoria (41-36) en casa. Los de Rechimón recuperaron la sonrisa con su segunda victoria de la temporada.

Con esta victoria, el BM Salamanca cuenta con cuatro puntos y queda encuadrado en la decimocuarta plaza. El próximo partido de los salmantinos será contra el Zamora, que cuenta con un saldo de cinco victorias y una derrota, en un partido que tendrá lugar el próximo sábado, 25 de octubre, a partir de las 19:30 horas.

El Confiterías Gil no falla (42-23)

Unas horas antes, el Confiterías Gil Ciudad de Salamanca logró también la victoria en la Primera Nacional Femenina derrotando al BM Arroyo por 42-23. Las salmantinas, lideradas por los nueve goles de Celia García, se mantienen invictas con un pleno de victorias y lideran la clasificación.