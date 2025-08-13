Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El joven nadador Manuel Delgado, portando su medalla, en la recepción en Carbajosa. EÑE
NATACIÓN

Recepción en Carbajosa al nadador Manuel Delgado

El Consistorio destacó su trayectoria llena de éxitos y le felicitó por llevar el nombre de Carbajosa a lo más alto a nivel nacional

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:03

El Consistorio de Carbajosa de la Sagrada recibió la visita del nadador Manuel Delgado, subcampeón de España y Medalla de Plata en la prueba de 100 metros mariposa en el XLVI Campeonato de España Junior de Natación de Verano y actual poseedor del récord Absoluto de Castilla y León en los 100 metros mariposa.

A pesar de su juventud, Manuel Delgado cuenta con una amplia trayectoria llena de éxitos, con varias medallas en el Campeonato de Castilla y León y numerosas finales a nivel nacional en diferentes modalidades.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, ha destacado «el ejemplo de disciplina y compromiso que representa Manuel para los jóvenes del pueblo», y le ha animado a seguir trabajando con la misma ilusión y constancia.

Como reconocimiento a sus logros deportivos, el nadador ha sido recibido en el salón de plenos del Consistorio. Allí se le ha entregado un obsequio institucional por parte del alcalde, Pedro Samuel, y el concejal de Deportes, Domingo Elena, quienes le han felicitado por sus recientes éxitos deportivos y por llevar el nombre de Carbajosa a lo más alto a nivel nacional. El nadador ha firmado en el Libro de Honor de Carbajosa dejando un mensaje de agradecimiento a la natación como deporte y como transmisora de valores.

