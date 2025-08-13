Recepción en Carbajosa al nadador Manuel Delgado

EÑE Carbajosa de la Sagrada Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:03 Comenta Compartir

El Consistorio de Carbajosa de la Sagrada recibió la visita del nadador Manuel Delgado, subcampeón de España y Medalla de Plata en la prueba de 100 metros mariposa en el XLVI Campeonato de España Junior de Natación de Verano y actual poseedor del récord Absoluto de Castilla y León en los 100 metros mariposa.

A pesar de su juventud, Manuel Delgado cuenta con una amplia trayectoria llena de éxitos, con varias medallas en el Campeonato de Castilla y León y numerosas finales a nivel nacional en diferentes modalidades.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, ha destacado «el ejemplo de disciplina y compromiso que representa Manuel para los jóvenes del pueblo», y le ha animado a seguir trabajando con la misma ilusión y constancia.

Como reconocimiento a sus logros deportivos, el nadador ha sido recibido en el salón de plenos del Consistorio. Allí se le ha entregado un obsequio institucional por parte del alcalde, Pedro Samuel, y el concejal de Deportes, Domingo Elena, quienes le han felicitado por sus recientes éxitos deportivos y por llevar el nombre de Carbajosa a lo más alto a nivel nacional. El nadador ha firmado en el Libro de Honor de Carbajosa dejando un mensaje de agradecimiento a la natación como deporte y como transmisora de valores.