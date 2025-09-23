El Real Madrid llega lanzado al derbi (1-4) Los de Xabi Alonso, con rotaciones y cambio de sistema, siguen líderes tras superar con contundencia al equipo 'granota' y alargan su pleno

Levante 1 - 4 Real Madrid

El Real Madrid goleó por 1-4 este martes al Levante UD en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a los tantos de Vinícius Júnior, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé, este por con un doblete, mientras Etta Eyong marcó para los 'granotas', en una goleada que permite al equipo merengue seguir como firmes líderes con pleno de triunfos, antes de la siempre complicada visita al Riyadh Air Metropolitano.

Xabi Alonso modificó el esquema en el Ciutat de València y colocó tres centrales, siendo uno de ellos Álvaro Carreras, que completó un extraordinario partido, erigido ya como hombre clave para el tolosarra, incluso fuera de su posición natural. Aunque su noche estuvo eclipsada por la de un Vinícius que se reivindicó con un tanto de malabarista y una asistencia a Mastantuono para el 0-2 para completar su mejor partido del curso.

El Levante, que completó un inicio fulgurante apoyado por su público, fue de más a menos, dominado por ese sistema de tres centrales madridista, hasta que el entonado Etta Eyong hizo creer con el 1-2. Pero Mbappé reventó el partido con un doblete, incluso en la que no estaba siendo su mejor noche, algo escondido, aunque ya suma 7 tantos en seis encuentros. El Real Madrid, más líder y lanzado al derbi de este sábado, mientras los 'granotas' sufren un frenazo y se quedan solo dos puntos por encima del descenso.

En un Ciutat encendido, el Levante golpeó primero, embotellando al Real Madrid y culminando la primera llegada del duelo, en las botas de Iván Romero, que remató fuera algo forzado. Respondieron rápido los blancos en una jugada algo embarullada que rechazó la defensa 'granota' tras el disparo de Arda Güler, y Franco Mastantuono también probó desde lejos sin suerte.

Aunque era el Levante el que tenía las más claras, primero con un contragolpe liderado por Etta Eyong y, después, con un testarazo de Adrián de la Fuente a la salida de un córner. Y es que, pese a tener el balón, no había sometimiento madridista, con un Mbappé algo desaparecido. Vinícius, dejando el carril izquierdo a Fran García, también sufría para tener acciones favorables, hasta que él mismo se la cocinó con un remate seco que despejó Mathew Ryan y Mastantuono mandó el rechace al larguero.

Con el paso de los minutos, el inicio excitado del Levante se fue diluyendo, coincidiendo con una mayor precisión y certeza en la presión del Real Madrid. Y entonces apareció Vinícius con un detalle técnico de crack para hacer el 0-1 con un disparo casi en parado con el exterior de la bota derecha al palo largo en su tercer remate a puerta en media hora. A partir de ahí, el conjunto de Xabi Alonso empezó a estar más cómodo.

Tanto que rápido encontró el gol de la seguridad en las botas de Mastantuono. El argentino recibió a la carrera en un contragolpe un envío preciso de 'Vini', encaro a su marca y mandó con la derecha el balón a la escuadra para celebrar su primer tanto con la camiseta del Real Madrid. Y los de Xabi Alonso no sufrieron más antes del descanso, ante un Levante de más a menos.

Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid bajó la intensidad al verse con ese colchón de dos tantos, y el Levante se volvió a enganchar a un partido del que parecía totalmente descolgado. Y, como de costumbre, el 1-2 fue de Etta Eyong en una jugada con algo de fortuna al rebotar el balón en Huijsen, se envenenó y remató sin oposición en línea de gol. Es el cuarto gol en seis partidos del camerunés.

Este tanto instauró el estado de alerta en el conjunto merengue, que pasó malos minutos, con el Levante mucho más volcado y con fe en, como hicieron ante el Barça, arañar algún punto, pero esto se tradujo en mayores opciones de contragolpe para los blancos. Y en uno de estos, Mbappé entró al área y recortó a Unai Elgezabal y este le derribó cometiendo penalti. El francés no falló desde los once metros con un lanzamiento a lo 'panenka'.

Y casi sin tiempo para celebrar el 1-3, el francés fue asistido por Güler en un rápido contragolpe y solucionó sin problemas el mano a mano ante Ryan y selló el triunfo madridista con su segundo gol y el séptimo en Liga. El 1-4 permitió a Xabi Alonso mover el banquillo, dar más poso a su equipo y seguir repartiendo cargas, de nuevo con minutos para Jude Bellingham, que incluso pudo hacer el quinto, igual que 'Vini', aunque ya no se movió el marcador.

Ficha técnica

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Pampín; Oriol Rey, Vencedor (Arriaga, min.65), Olasagasti (Brugué, min.65), Carlos Álvarez (Morales, min,74); Romero (Koyalipou, min.74) y Etta Eyong (Losada, min.74).

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Tchouaméni, min.71), Asencio, Huijsen, Carreras (Alaba, min.82), Fran García; Ceballos (Camavinga, min.82), Arda Güler, Mastantuono (Bellingham, min.71); Mbappé (Rodrygo, min.82) y Vinícius.

GOLES: 0-1, min.28: Vinícius Júnior. 0-2, min.38: Franco Mastantuono. 1-2, min.54: Etta Eyong. 1-3, min.63: Kylian Mbappé. 1-4, min.66: Kylian Mbappé.

ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Elgezabal en el Levante UD; y a Álvaro Carreras (min.55) en el Real Madrid.

ESTADIO: Ciutat de València.