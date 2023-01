Rafa Nadal reduce a Draper y avanza a segunda ronda en Australia

El tenista español Rafa Nadal ha avanzado a segunda ronda del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada y en el que defiende el título conquistado en 2022, después de superar en su estreno este lunes al británico Jack Draper en cuatro sets (7-5, 2-6, 6-4, 6-1).

En la Rod Laver Arena, el balear, principal favorito del certamen oceánico ante la ausencia del número uno del mundo, el murciano Carlos Alcaraz, necesitó tres horas y 41 minutos para doblegar al joven de 21 años, que llegó a empatar la contienda.

De hecho, el británico sacó con 6-5 para forzar el ‘tie-break’ de la primera manga, pero le pudo la presión y claudicó ante una derecha cruzada de Nadal que dio ventaja al español en el encuentro. Sin embargo, pudo resarcirse al comienzo del segundo set enlazando cuatro juegos ganados consecutivos.

El de Manacor todavía se defendió de dos bolas de ‘break’ en el quinto juego, pero acabó cediendo el parcial antes de iniciar más fuerte el tercero (4-1). Draper, a pesar de sus problemas físicos en el muslo de su pierna derecha, le devolvió la rotura, pero otro quiebre en el décimo y último juego, en su segunda oportunidad, le dejó a un solo set del triunfo final.

El balear arrancó mal, perdiendo su saque, pero se rehizo para ganar todos los siguientes juegos para citarse en la siguiente ronda con el estadounidense Mackenzie Mcdonald, que se aseguró el pase tras superar a su compatriota Brandon Nakashima (7-6(5), 7-6(1), 1-6, 6-7(10), 6-4).

“Ha sido un comienzo muy positivo si tomamos como referencia mis últimos seis meses. Para mí no ha sido un mal partido. Sabía que tendría altibajos, pero necesito victorias. He tenido una actitud muy positiva. Cuando estás en una dinámica positiva todo te preocupa menos, sabes que puedes ir sacando las cosas adelante. Por eso, lo más importante hoy era ganar. Me doy la oportunidad de volver a jugar otro partido”, indicó Nadal.

El número dos del mundo llegaba a Melbourne Park con una racha de seis derrotas en sus últimos siete partidos, incluyendo los dos que jugó en la United Cup en este comienzo de 2023.