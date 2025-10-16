Quinta prueba de la Liga Sénior de La Valmuza Golf, la última antes de la gran final Leonardo Morugij se ha hecho con la victoria parcial este jueves con 40 puntos

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 19:55

La Valmuza Golf celebró este jueves la quinta jornada de su Liga Sénior 2025 Renault-Dacia Auto Salamanca, que comenzó el pasado mes de mayo y que terminará el próximo jueves 30 de octubre con la gran final, además de la entrega de premios y una comida que se celebrarán en las instalaciones del club, donde habrá también una exposición de vehículos del patrocinador.

Leonardo Morugij, con una tarjeta de 40 puntos, se hizo con la primera posición hándicap, seguido por Juan José Marco y José Famny Bustos.

Para el ránking final de la Liga Sénior contarán las cuatro mejores tarjetas de las seis pruebas, teniendo en cuenta que la puntuación de la final estará multiplicada por dos. Cada fase tiene un ganador hándicap individual y también se premiará al ganador general del ránking.

