Nadie se quiere perder el V Torneo Grupo Andrés

La quinta edición del torneo de golf Grupo Andrés, que se celebrará del viernes 19 de septiembre al domingo 21 en las instalaciones de La Valmuza, no ha podido tener una mejor acogida en la apertura de inscripciones. Los socios del propio campo de golf, que tenían un plazo de 48 horas reservadas para apuntarse desde este pasado martes, han desbordado todas las previsiones ocupando en este periodo más del 80 % de las plazas disponibles, fijadas por la organización en 350.

De este modo, en la jornada de hoy, cuando se abre el periodo para apuntarse al resto de jugadores, quedan apenas unas 50 plazas por cubrirse; lo que aventura un lleno total más pronto que nunca.

Al atractivo del torneo en sí, que esta edición celebra su lustro de vida, y que acogerá competiciones en Primera categoría indistinta hándicap (hasta 15,0), en Segunda (entre 15,1 y 25,0), en Tercera (entre 25,1 y 36,4), además de Categoría sub16 (menores del 2009 en adelante), se suma el valor añadido de los grandes premios que se pondrán en juego tanto en el tapete de La Valmuza, a través de las diferentes clasificaciones, scratch, súper sénior, mejor clasificado de los abonados de Primera y de los no abonados, los aproach más cercanos a los hoyos 2, 5, 9, 11, 15 y 17, así como los drive más próximo al centro (hoyo 16) en categoría masculina y femenina y también en el hoyo 4, como a través del azar, con el amplísimo sorteo de regalos que se llevará a cabo en las modalidades presencial y virtual al término de la competición.

Zapatos de golf en el welcome pack

Además, antes de que los participantes hayan saltado si quiera al campo de juego, recibirán un welcome pack que incluye unos zapatos de golf de Adidas –que es una de las importantes novedades de esta edición—, una caja de tres bolas Srixon y una bolsa de tela sintética. Por último, ya en el propio terreno de juego de La Valmuza habrá un gran avituallamiento, con cortador de jamón y servicio de restaurante en el hoyo 10.

