El PSG ajusticia al Barça en los últimos minutos (1-2)

El FC Barcelona ha perdido este miércoles contra el Paris Saint-Germain (1-2) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo muy físico, intenso y de los que encumbran al fútbol que se decantó en el descuento a favor de los parisinos, con una remontada del vigente campeón de la 'Champions' firmada por el fondo de armario de Luis Enrique Martínez, ante un Barça también muy mermado por las lesiones y que acabó fundido.

Empezó mucho mejor el Barça y pese a tener más el balón y las mejores ocasiones se fue al descanso con empate (1-1) en el marcador tras los goles de Ferran Torres y de Mayulu. Y en la segunda parte la sensación fue de mayor superioridad del PSG, si bien el Barça tampoco renunció a buscar el triunfo hasta que las baterías se agotaron en los locales y el empuje final parisino acabó en ese tanto de Gonçalo Ramos, como refresco de lujo, asistido por un incansable Achraf Hakimi.

No sabremos nunca cómo hubiera sido la hipotética final de la 'Champions' del año pasado y si, de haber tenido algo más de fortuna el Barça en las semifinales que perdió por unos segundos ante el Inter de Milán, el equipo de Hansi Flick hubiera podido modificar el palmarés actual. Pero lo cierto es que este Barça y un PSG vigente campeón de la 'Champions' dieron esta noche todo un espectáculo. Pese a todo.

Porque ambos conjuntos tenían bajas de importancia. En el Barça, el portero fichado para durar años guardando sus palos, Joan Garcia, o Fermín y Gavi son ausencias de peso. Pero es que en el PSG no estaban el extremo Khvicha Kvaratskhelia, el central Marquinhos y, sobre todo, el flamante Balón de Oro Ousmane Dembélé. No volvió a Barcelona el 'Mosquito' y no hubo posible revancha con Lamine Yamal, que sí jugó y fue de los mejores 'culers' hasta, como era previsible al salir hace días de una lesión, se quedó sin fondo.

El duelo fue una oda al fútbol. Uno de esos partidos que se deben poner a los escépticos de este deporte. Porque no hubo un descanso en un guión lleno de idas y venidas, de ocasiones, de buenas defensas, de goles cantados salvados 'in extremis', de choque y de cambios de sistema desde la banda; porque Hansi Flick y Luis Enrique Martínez tuvieron mucho peso en lo que se vio en el terreno de juego. Y el asturiano se llevó el gato al agua y, mejor todavía, los 3 puntos a París.

Parecía que Barça y PSG se iban a repartir los puntos y los elogios. Pero si Kang-in Lee, otro que entró desde el banquillo para demostrar que la plantilla parisina es larga y de enorme calidad, envió un balón al palo en el minuto 83 y el PSG encerraba a un Barça que parecía abrazar el 'resiste como puedas', llegó en el descuento una última contra letal de los visitantes, con Achraf Hakimi con una velocidad inusual tras un sinfín de carreras, y su pase milimétrico --revisado en el VAR-- acabó siendo un regalo para Gonçalo Ramos, que batió a Wojciech Szczesny.

Justo antes de empezar, tras el calentamiento, algo le sucedió a João Neves porque Luis Enrique optó por dar entrada en el once inicial a Zaïre-Emery y éste respondió casi tan bien como un Vitinha que, pese a ser duda, al final jugó todo el partido y fue el mejor en el centro del campo de un PSG que, en esa segunda parte y en el tramo final, fue amo y señor de un encuentro que, de haber acabado en empate, hubiera sido también un resultado justo. Porque el espectáculo, el show, tuvo una firma compartida por ambos equipos.

El Barça, por ejemplo, salió en tromba. Y en el minuto 2 se vio la primera gran jugada de Lamine Yamal, enorme, con ruleta para pasar entre Vitinha y Barcola y luego se fue de Nuno Mendes --en un duelo para enmarcar durante todo el partido-- para asistir a Ferran Torres, que disparó cruzado pero dio en la defensa. De hecho, eso fue una tónica porque hasta en dos ocasiones, ante el mismo Ferran y ante Dani Olmo, un zaguero parisino evitó el gol 'culer'.

Al cuarto de hora, un gran pase de exterior de Lamine Yamal al espacio, a la carrera de Ferran Torres, permitió al 'Tiburón' regatear al portero Chevalier y disparar a puerta, raso, pero el central ucraniano Illia Zabarnyi llegó a tiempo, tirándose al suelo, para desviar el balón que iba a gol. Pero el Barça apretaba y la perdió, poco después, Vitinha para que Lamine se la diera a Pedri, que vio a Rashford y este muy inteligente asistió a Ferran Torres.

Y el valenciano, esta vez, volvió a superar de primeras, con la diestra y lanzándose al suelo, a Chevalier y sin hallar ningún otro obstáculo para marcar y abrir el marcador. Gran jugada porque, cuando Pedri se la dio al inglés, Ferran estaba en fuera de juego pero supo irse atrás a tiempo de recibir en posición legal el pase de gol de Marcus Rashford.

Pedri, que como la mayoría de blaugranas acabó sin fuerzas, tiró de batuta para imprimir una marcha más al juego local y Rashford también pudo, tras una gran jugada personal, ampliar la distancia en el marcador. Pero el partido se enrarecía y Nuno Mendes, en una carrera sin fin marca de la casa y que era la segunda que hacía en apenas unos minutos --provocando una amarilla para Frenkie de Jong en el primer intento--, asistió al joven Senny Mayulu para que este, bastante solo, tuviera tiempo de sobras para ver cómo superar a un batido Wojciech Szczesny.

Era el minuto 38 y en el 42' el PSG, que se topó con ese primer gol sin haber hecho previamente casi nada, aprovechó las alas recibidas y, en concreto, su extremo Bradley Barcola voló, porque tuvo el 1-2 en sus botas si bien su disparo potente se fue algo por encima del larguero defendido por el portero polaco del Barça, que hizo lo que pudo para tapar huecos.

Tras el descanso, el PSG salió mejor y al Barça le costó cambiar esa dinámica, porque el físico le iba jugando cada vez más en contra. Aún así, Dani Olmo tuvo el 2-1, pero otra vez el Barça no pudo marcar porque un disparo que iba a gol lo desvió la defensa, esta vez el lateral y capitán Achraf Hakimi, clave para 'Lucho', a tiro de Dani Olmo. Ahí respiraba el Barça, con ocasiones bastante claras para Marcus Rashford de falta directa y luego para Lamine Yamal de tiro lejano. Pero los cambios, con la entrada de Robert Lewandowski, no tuvieron el efecto deseado y el PSG, al final, fue mejor y se llevó el triunfo con mensaje incluido a todos los rivales; el campeón sigue estando ahí.

Ficha técnica

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia (Christensen, min.86), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.72); De Jong, Pedri (Bernal, min.79); Lamine Yamal, Olmo (Casadó, min.72), Rashford (Lewandowski, min.72); y Ferran Torres.

PARIS SAINT-GERMAIN: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, min.72), Vitinha, Zaïre-Emery; Mbaye (L.Hernández, min.65), Mayulu (Kang-in Lee, min.80) y Barcola (Ndjantou, min.80).

GOLES. 1-0. Min.19, Ferran Torres. 1-1. Min.38, Mayulu. 1-2. Min.90, Gonçalo Ramos.

ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a De Jong (min.32), Olmo (min.57), Casadó (min.79), Lamine Yamal (min.90) en el FC Barcelona y a Nuno Mendes (min.44), Hakimi (min.88) en el Paris Saint-Germain.

ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 50.207 espectadores.