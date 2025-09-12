Protestas contra Israel y muchos aficionados en las calles en la etapa salmantina de La Vuelta a España La jornada transcurrió sin normalidad, sin que los manifestantes amenazaran con impedir su final

A.G.S. y TEL Salamanca y Guijuelo Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Después de lo sucedido en las etapas con final en Bilbao o Mos había una notable preocupación por lo que pudiera ocurrir en la jornada de ayer a lo largo del trazado, especialmente en el paso por Salamanca y el final en Guijuelo. En ambos lugares se dieron cita un elevado número de personas, con banderas y pancartas en favor de Palestina, para protestar contra los ataques de Israel en Gaza, pero no hubo ningún problema que entorpeciera el paso de los ciclistas debido al comportamiento de los manifestantes y al fuerte dispositivo policial.

En la capital, las protestas habían sido convocadas en la avenida de los Reyes de España, en la entrada del puente de Enrique Estevan. Allí, y según se iba acercando el paso del pelotón, se fueron congregando varios centenares de personas, que no dejaron de proclamar sus consignas delante de decenas de agentes de la UIP de la Policía Nacional en previsión de algún altercado

Aunque en algunos momentos se invitó a los presentes a bloquear la carrera con los gritos de 'todo el mundo a la carretera' o 'esta etapa la vamos a parar' imperó la tranquilidad y las protestas estuvieron presididas por consignas como 'no es una guerra, es un genocidio', 'Israel asesina, La Vuelta patrocina', o 'que viva la lucha del pueblo palestino'. Eso, y los insultos cuando los más atentos observaron el paso de los coches del Israel-Premier Tech, a pesar de no llevar ya el nombre ni allí ni en los maillots de los ciclistas

También en Guijuelo hubo una convocatoria, pero fueron pequeños los grupos de manifestantes pro Palestina que acudieron. En su caso, como había sucedido minutos antes en la capital, tampoco hubo que lamentar incidentes.

Fuera de las protestas, los aficionados salmantinos se echaron a las calles para aplaudir a los ciclistas y disfrutar del regreso de La Vuelta a España cinco años después, con el final de fiesta en la Plaza Mayor de Guijuelo.

