El polvo 'ciega' a Santolino en su primer contacto con las dunas de Marruecos El piloto salmantino de Sherco concluye en octava posición la segunda jornada del rally de Marruecos y es 9º en la general. «En dunas me falta ritmo, pero zonas técnicas y navegación voy bien», es su valoración de la etapa de este martes

La Gaceta Salamanca Martes, 14 de octubre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Lorenzo Santolino (Sherco) ha tenido su primer contacto con las dunas en el Rally du Maroc, la faceta clave en las etapas decisivas del Dakar y en la que ha venido a esta carrera para progresar. El salmantino, octavo en la jornada, se ha visto perjudicado por el polvo de otros contrincantes y la mala visibilidad en las zonas de arena, en una etapa que ha disputado casi solo.

Este martes se disputaba la segunda etapa en línea del rally, el primero de los cuatro bucles que se van a hacer en Erfoud, más de 300 kilómetros cronometrados y otros 87 de enlace al final para rematar la jornada. Hoy los pilotos jugaban dos estrategias: los que habrían pista iban a por las bonificaciones y los que salían más atrás se beneficiaban de las trazas y evitaban tener que abrir pista. Santolino ha salido el octavo y ha estado casi todo el día solo, salvo cuando ha podido engancharse a uno de los pilotos destacados en dunas.

Rodando en solitario, el salmantino se ha encontrado con las primeras dunas de la carrera al final de la jornada y allí le ha costado coger a Docherty (KTM), del que ha estado a 30 segundos cuando salía tres minutos por delante; Santolino ha rodado bien en la zona más técnica y de pistas, pero ha perdido ritmo al entrar en las pistas más arenosas y en los cordones de dunas.

El mejor tiempo del día ha sido para Schareina (Honda) que le ha metido más de dos segundos a su compañero de equipo Brabec y 3.45 al vigente campeón del Dakar, Sanders (KTM). El australiano salía abriendo pista y ha logrado minimizar la pérdida de tiempo de ir delante y marcando el rumbo anotándose casi dos minutos de bonificaciones a su favor. Estos tres pilotos han formado el primer grupo, con Santolino en el segundo, que se ha movido entre los siete minutos perdidos por el cuarto (Van Beveren) y los 11 del salmantino.

La general la sigue comandando Sanders, ahora con sólo 45 segundos de ventaja con Schareina; Santolino es noveno a 19.55 en disputa con Cornejo (Hero) y Docherty, con los que se jugará la posición en los próximos días.

«Etapa bastante dura físicamente, había que trabajar mucho en la moto. El inicio ha sido con pequeñas dunas y navegación, me ha gustado la especial en las zonas de navegación, lo peor han sido las pistas, muchas muy rotas y las dunas, unos 60 kilómetros», ha comentado.

«He empezado bien, he ido encontrando buen ritmo. Sobre el kilómetro 100 estaba en el polvo de Docherty, pero no conseguía acercarme, estaba a 30 segundos, pero había poca visibilidad para acelerar todo lo que hacía falta. Luego en una zona arenosa y de dunas sabía que sería más difícil cogerle porque suele tener buen rimo e intentar tirar con él, he hecho mi ritmo, toda la etapa solo. Los últimos kilómetros mal de visibilidad en las dunas, con muchas trazas de la gente que viene de turismo y las de la carrera, había que estar atento. En dunas me falta ritmo, pero zonas técnicas y navegación voy bien», asegura.

Este miércoles, tercera etapa, 323 kilómetros de especial y sólo tres de enlace en la segunda de las cuatro jornadas que se disputarán en bucles diferentes con salida y llegada siempre en Erfoud.

Temas

Marruecos