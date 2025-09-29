Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Almudena Parres y María Cerón, con componentes del Acuático Salamanca. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

La piscina de La Alamedilla podrá acoger competiciones oficiales con su nuevo equipamiento

La inversión municipal en materiales de última generación ha sido de 52.005 euros

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:21

El Ayuntamiento de Salamanca ha instalado nuevo equipamiento deportivo en la recientemente reformada piscina municipal de La Alamedilla que permitirá acoger la celebración de competiciones deportivas oficiales, según destacó este lunes la concejala de Deportes, Almudena Parres, acompañada por María Cerón, presidenta del Club Acuático Salamanca.

La actuación ha supuesto una inversión municipal de 52.005,08 euros y contempla la colocación de material técnico de última generación, según establece la Normativa Técnica de Instalaciones Deportivas (NIDE) del Consejo Superior de Deportes y las normas europeas en materia de suministros deportivos para piscinas.

En concreto, se han incorporado ocho podios de salida de 400 mm de altura, con numeración reglamentaria en los cuatro lados, que están fijados sobre dos plataformas elevadas de 17 m, con material totalmente antideslizante y de una resistencia probada tanto mecánica como a los agentes químicos del agua de la piscina.

A este equipamiento se suma un nuevo juego de banderines de salidas nulas de natación y un juego de banderines para virajes de espalda, que cubren de forma efectiva las calles del vaso, además de un reloj cronómetro colocado sobre la pared en fibra de vidrio.

Con estas mejoras, según explicó Parres, el Consistorio salmantino refuerza su compromiso con el fomento de la práctica deportiva, dando respuesta a las necesidades de las entidades deportivas de la ciudad. «Estamos trabajando con la Federación de Natación de Castilla y León para que la piscina se convierta en sede de competiciones regionales con vistas a la próxima temporada en 2026», añadió.

Por otra parte, hay que resaltar que el Ayuntamiento de Salamanca ha llevado a cabo una reforma integral de las instalaciones de La Alamedilla, que han incluido la renovación del envolvente, la estructura y los vasos; medidas de eficiencia energética con la instalación de paneles fotovoltaicos, así como la redistribución de los espacios interiores con los que se ha mejorado su funcionalidad, utilidad y accesibilidad, dotando con recorridos y vestuarios accesibles e instalando un ascensor accesible; y se ha habilitado una sala de entrenamiento en seco a petición de los clubes de natación.

