Philipsen gana en Guijuelo y Salamanca disfruta de La Vuelta a España sin incidentes El dispositivo de seguridad controló las protestas que se sucedieron en algunos puntos del recorrido, pero sin llegar a interrumpir al pelotón. La afición salmantina volvió a dejarse sentir en el paso de los ciclistas

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

Hubo que esperar 5 años para que la Vuelta a España regresara a Salamanca y por eso había tantas ganas de ciclismo. Acompañado por las legítimas protestas contra Israel y en defensa de Palestina, dentro de la seguridad para no poner en riesgo a nadie, tanto en la capital como en Guijuelo. Con el paso por Salamanca como inmejorable aperitivo, la 19ª etapa finalizó en la localidad chacinera, donde se impuso el gran favorito, Jasper Philipsen (Alpecin), siendo el más fuerte en la recta final, que picaba para arriba. El belga dio tiempo al pelotón con 3 horas, 50 minutos y 35 segundos, superando en la meta chacinera a Pedersen y el venezolano del Movistar Aular. Además de Philipsen, el otro centro de atención de la jornada en el aspecto deportivo estuvo en los 4 segundos extra que consiguió Jonas Vingegaard en el paseo de Canalejas, acelerando por sorpresa hacia el esprint especial.

La jornada comenzó en la localidad vallisoletana de Rueda casi con puntualidad británica, a las 13:52 horas. Y en cuanto se dio la salida lanzada el checo del Caja Rural-Seguros RGA lanzó el ataque, que siguió Victor Gernalec. Con la complicidad del pelotón en apenas 12 kilómetros llegaron a hacerse con una renta de casi 3 minutos. Al francés del Arkea no le aguantaron las fuerzas y Otruba se quedó solo al frente de una etapa que transcurría más lenta de lo previsto y sin los sustos de los abanicos que se habían presagiado.

El checo, que tuvo una ventaja de 4 minutos, entró en solitario en las calles de Salamanca. En el paseo de Canalejas llegó la sorpresa, cuando el pelotón aceleró en busca del esprint especial y el primero en cruzar la línea fue el líder, Jonas Vingegaard, que se hizo con 4 segundos de bonificación para aumentar su botín al frente de la general antes de la lucha final en la Bola del Mundo este sábado.

Visma, Ineos o UAE tomaron el mando del gran grupo y poco después, antes de llegar a Mozárbez, terminó la aventura de Otruba.

En los últimos 30 kilómetros, ya con la carrera bastante más rápida que en su primera parte, hubo cierta tensión por si el viento hacía su aparición, pero los equipos de los líderes y los esprinters no estuvieron dispuestos a que hubiera sobresaltos antes de una previsible llegada al esprint.

Según se iba acercando el desenlace se apretó la cabeza de carrera, con varios equipos intentando jugar sus bazas. Sin embargo, no sucedió nada inesperado y el Alpecin condujo en volandas a Philipsen a los últimos metros, en los que el belga impuso su potencia con una tremenda superioridad para llevarse la victoria en la segunda vez en toda la historia que Guijuelo acogía un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España.