Nuevo éxito de la Subida a la Peña de Francia bajo la dirección de El Tubular Iker Pérez fue el más rápido en completar la ascensión final en la XVIII edición de la prueba

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 20:13

El Club Ciclista El Tubular celebró este domingo con gran éxito una nueva edición de la Subida a la Peña de Francia, la XVIII. Con un recorrido total de 32 kilómetros entre La Alberca y la mítica cima de la sierra, fueron 163 los corredores que completaron la exigente prueba, desde la categoría cadete hasta la máster.

Nava de Francia, Cereceda de la Sierra y El Cabaco fueron puntos por los que pasó el pelotón de manera controlada, ya que a partir del cruce de las piscinas ya tenía lugar la ascensión en sí, en la que ya no había ningún tipo de restricción.

El tiempo acompañó a la carrera y ciclistas de todas las edades pudieron disfrutar de esta ya clásica cita del calendario anual gracias al trabajo de El Tubular, con Francisco Domínguez a la cabeza.

Iker Pérez (Club Ciclista Urbasa) fue el más rápido en completar la ascensión libre a la Peña de Francia con un tiempo de 28 minutos y 26 segundos, a una velocidad de 25,3 Km/H. A algo más de un minuto llegó el segundo clasificado, Diego Martín-Lázaro (CD Moisés Dueñas), y completó el podio Daniel Hernández (Multihogar Hogar).