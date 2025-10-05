Nuevo éxito de la Subida a la Peña de Francia bajo la dirección de El Tubular
Iker Pérez fue el más rápido en completar la ascensión final en la XVIII edición de la prueba
Salamanca
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:13
El Club Ciclista El Tubular celebró este domingo con gran éxito una nueva edición de la Subida a la Peña de Francia, la XVIII. Con un recorrido total de 32 kilómetros entre La Alberca y la mítica cima de la sierra, fueron 163 los corredores que completaron la exigente prueba, desde la categoría cadete hasta la máster.
Nava de Francia, Cereceda de la Sierra y El Cabaco fueron puntos por los que pasó el pelotón de manera controlada, ya que a partir del cruce de las piscinas ya tenía lugar la ascensión en sí, en la que ya no había ningún tipo de restricción.
El tiempo acompañó a la carrera y ciclistas de todas las edades pudieron disfrutar de esta ya clásica cita del calendario anual gracias al trabajo de El Tubular, con Francisco Domínguez a la cabeza.
Iker Pérez (Club Ciclista Urbasa) fue el más rápido en completar la ascensión libre a la Peña de Francia con un tiempo de 28 minutos y 26 segundos, a una velocidad de 25,3 Km/H. A algo más de un minuto llegó el segundo clasificado, Diego Martín-Lázaro (CD Moisés Dueñas), y completó el podio Daniel Hernández (Multihogar Hogar).