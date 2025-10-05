Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclistas completando la ascensión a la Peña de Francia. CC EL TUBULAR

Nuevo éxito de la Subida a la Peña de Francia bajo la dirección de El Tubular

Iker Pérez fue el más rápido en completar la ascensión final en la XVIII edición de la prueba

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:13

Comenta

El Club Ciclista El Tubular celebró este domingo con gran éxito una nueva edición de la Subida a la Peña de Francia, la XVIII. Con un recorrido total de 32 kilómetros entre La Alberca y la mítica cima de la sierra, fueron 163 los corredores que completaron la exigente prueba, desde la categoría cadete hasta la máster.

Nava de Francia, Cereceda de la Sierra y El Cabaco fueron puntos por los que pasó el pelotón de manera controlada, ya que a partir del cruce de las piscinas ya tenía lugar la ascensión en sí, en la que ya no había ningún tipo de restricción.

El tiempo acompañó a la carrera y ciclistas de todas las edades pudieron disfrutar de esta ya clásica cita del calendario anual gracias al trabajo de El Tubular, con Francisco Domínguez a la cabeza.

Iker Pérez (Club Ciclista Urbasa) fue el más rápido en completar la ascensión libre a la Peña de Francia con un tiempo de 28 minutos y 26 segundos, a una velocidad de 25,3 Km/H. A algo más de un minuto llegó el segundo clasificado, Diego Martín-Lázaro (CD Moisés Dueñas), y completó el podio Daniel Hernández (Multihogar Hogar).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  2. 2 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  3. 3 La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes
  4. 4 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  5. 5 «Igual ya estoy muerto»
  6. 6 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  7. 7 Al banquillo por quitar el bastón a un varón en Béjar y pegarle con él hasta rompérselo en la cabeza
  8. 8 Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  9. 9 Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
  10. 10 El Montessori alcanza medio siglo de historia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuevo éxito de la Subida a la Peña de Francia bajo la dirección de El Tubular

Nuevo éxito de la Subida a la Peña de Francia bajo la dirección de El Tubular