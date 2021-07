Ni Vicente del Bosque se libra de las polémicas declaraciones de Florentino: ¡Es un estúpido!

El día de ayer el diario digital El Confidencial sacaba a la luz unos audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tomados en una conversación privada del mandatario en el año 2006. Las primeras declaraciones filtradas se centraban en las leyendas del club Iker Casillas y Raúl González, a los que tachaba de las “mayores estafas de la historia del club”.

Una nueva batida de estos audios fueron revelados a lo largo de tarde de ayer y de esta mañana, cuando han sido filtrados los del técnico salmantino y campeón del mundo como seleccionador nacional, Vicente del Bosque. En estas grabaciones Pérez dice que el entrenador “no sabe como entrenar y que no sabe nada sobre táctica. Es un idiota. Nadie le está ofreciendo trabajo porque no es entrenador. Es el mayor fraude que he visto en mi vida”.