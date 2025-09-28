Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Las ganadoras, junto a Eustaquio Andrés y José Ignacio Jiménez. RFEGOLF

Natalia Martínez-Reboredo y Ana Urgoiti, campeonas de España en La Valmuza Golf

Las vencedoras han dominado de principio a fin el Nacional Dobles Sénior Femenino

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:48

La Valmuza Golf ha cerrado este domingo un brillante Campeonato de España Dobles Sénior Femenino, que ha contado con la participación de cuarenta parejas. De todas ellas, la formada por Natalia Martínez-Reboredo y Ana Urgoiti ha sido la gran dominadora para alzarse con la victoria final. Eustaquio Andrés, presidente de La Valmuza Golf, y José Ignacio Jiménez, presidente de la Federación de Golf de Castilla y León, fueron los encargados de entregarles los trofeos.

Las vencedoras ya habían finalizado en lo más alto de la clasificación la jornada del sábado (fourball), y en la de este domingo, disputada bajo la modalidad greensome, mantuvieron un nivel espectacular con una vuelta de 69 goles (3 bajo par), para terminar con un total de 139 golpes (-5).

Con una actuación como la suya, el resto de competidoras únicamente podían aspirar a luchar por la segunda plaza, que finalmente han compartido, con 145 golpes (+1), las parejas formadas por Esther Tamarit Cortina y Lourdes Barbeito, y Mónica Jessen y María Castillo.

Con 150 fueron cuartas Macarena Campomanes y Catalina Castillejo, y en quinta posición terminó la pareja formada por Casilda Castillejo y María Ángeles Ruberte, con 152.

Catalina Castillejo es la jugadora más laureada en este Campeonato de España Dobles Sénior Femenino, ya que se lo ha llevado en seis ocasiones: tres con su hermana Casilda, dos con Macarena Campomanes, y una con Carmen Maestre.

Después de este Nacional, el próximo mes de octubre (desde el jueves día 9 hasta el domingo 12) La Valmuza Golf volverá a acoger otro, en este caso el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil 2025 'XIII Memorial Blanca Mayor'.

