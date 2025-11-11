El Museo de Historia de la Automoción da la salida a un equipo salmantino que recorrerá 1.300 kilómetros en el Fenek Rally Además del reto deportivo, transportarán material escolar, ropa, calzado y bicicletas que se donarán al colegio Al Anfal de Erfoud

La Gaceta Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 16:55

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha dado este martes la salida al equipo salmantino que participará en el Fenek Rally 2025, una de las competiciones internacionales de motor tipo rally raid desarrollada en algunos de los terrenos más duros, desafiantes y majestuosos del planeta.

Los pilotos Pedro García Andrés (empresario y piloto) y José Carlos Prats Varillas (policía local de Salamanca), acompañados por Carlos Moro en la asistencia técnica, representarán a Salamanca en esta nueva edición del rally, que recorrerá más de 1.300 kilómetros por el desierto del Sáhara, en zonas como Merzouga, Taouz, Ouzina, Ramlia y Erfoud.

El equipo competirá con un SSV Polaris RZR PRO XP Ultimate, vehículo de altas prestaciones, dotado de motor turbo de 1000 cc con 185 CV y suspensión electrónica ajustable, preparado para afrontar las duras condiciones del desierto.

Además del reto deportivo, los salmantinos aprovechan su viaje para realizar una acción solidaria, transportando material escolar, ropa, calzado y bicicletas que se donarán al colegio Al Anfal de Erfoud, gracias a la colaboración de compañeros de la Policía Local de Salamanca.

El Fenek Rally 2025 reunirá a pilotos de distintos países, España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Suiza, entre otros, y contará con la presencia de figuras destacadas del Dakar como Sara García Álvarez, Toni Vingut, Marc Coma, Bautista Urbano Sancho, Jordi Estévez y Jordi Arcarons.

El concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina Martínez, junto al MHAS, ha dejado patente su apoyo a un equipo lleno de ilusión y energía, al que deseamos toda la suerte y fuerza antes de emprender su gran aventura rumbo al Sáhara.