¿A qué multas se enfrentan las personas que interrumpan el paso de la Vuelta?

Se les aplicaría la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:01

La polémica que está rodeando a la Vuelta a España por la participación de un equipo israelí está deparando momentos de tensión a lo largo del territorio nacional. Este viernes el pelotón pasa Salamanca y en caso de que se produzcan incidentes se aplicaría la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Esta normativa se aplica en competiciones y espectáculos deportivos. Incluye actos realizados dentro del recinto del espectáculo deportivo, pero también los vinculados con el evento (antes, después…), según sus normas. Además, afecta a organizadores, espectadores, asistentes, clubes, federaciones, entre otros.

De este modo, las personas que interrumpan la prueba, los infractores se enfrentan a sanciones administrativas (multas) en aplicación de la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que van entre los 150 y los 6.000 euros si son leves, entre los 6.000 y los 60.000 euros sin son graves, y desde 60.000 hasta los 650.000 euros si se catalogan como muy graves.

