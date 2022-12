Miguel Heras, el campeón sin límites

Es bejarano, hermano del exciclista Roberto Heras, tiene 47 años y está dejando huella a nivel mundial en el deporte de carreras de montañas gracias a su extraordinaria forma física y impresionante capacidad de recuperación.

Miguel Heras pasea el nombre de su ciudad por todo el mundo y lo hace a lo grande ganando e, incluso, batiendo récords. Fue en la pasada edición de la Ruta Vetona a principios de junio cuando pulverizó todos los récords de esa competición y dejó el listón en 7:34 horas, tiempo que empleó en recorrer los 100 kilómetros de esa carrera de larga distancia.

El último récord de su palmarés tuvo lugar en la carrera del K42 celebrada en Canarias el pasado fin de semana. Se convirtió en el tetracampeón de esa prueba después de su participación en los años 2015, 2019, 2021 y 2022. Allí, por delante de unos 2.000 corredores, Miguel Heras batió su propio récord y bajó la marca de 2019 en 3:52:38 a 3:44:58, es decir, ocho minutos menos. Con 42 kilómetros de recorrido, la prueba tiene lugar en el parque natural de Anaga en Tenerife, un marco natural que, para Heras, “es otro mundo” explica porque “se celebra a orillas del mar y es un paisaje muy bonito”.

El corredor bejarano no descansa ya que será este fin de semana cuando se desplace a Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, para participar en la carrera de 42 kilómetros que se celebra allí el domingo y cerrará el año con una charla en la que participará el último fin de semana en Mallorca.

Retirarse no entra en sus planes porque “seguiré corriendo hasta que el cuerpo aguante” aunque matiza que “otra cosa es hasta cuándo podré disputar”. Es consciente de que va sumando años pero quiere seguir al pie del cañón para competir ya sea ganando o no. “Siempre que participo en una carrera, lo hago a tope y lo doy todo” pero reconoce que “llegará el día en que no ganaré por la edad”, explica el campeón bejarano.

Miguel Heras es, desde hace tiempo, un referente en su tierra, Béjar, y en muchos puntos donde se celebran carreras deportivas. Es habitual verle corriendo por la Sierra de Béjar, solo o en compañía de otros corredores de la zona que entrenan con él, e incluso, a veces, recorre los 72 kilómetros que separan Béjar de Salamanca corriendo. El cariño de su gente quedó demostrado el pasado 19 de noviembre cuando familiares, amigos y admiradores se reunieron en el parque municipal de La Corredera para darle una sorpresa y hacerle un recibimiento tras ganar el Everest Trail días antes en Nepal.

Hombre sencillo, amable, de buen carácter y algo tímido, Miguel Heras es consciente de que está haciendo historia en las carreras de montaña pero, como afirma, aún le queda muchas ganas para seguir batiendo récords y para seguir “disputando” .