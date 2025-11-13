Máxima excelencia para la Escuela Salmantina de Triatlón

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:41 Comenta Compartir

El compromiso con la calidad en la formación de base de la Escuela Salmantina de Triatlón ha sido recompensado con el máxima galardón que entrega la Federación Española de Triatlón: la Certificación Oro dentro del Sello de Excelencia Tri. Únicamente otros dos clubes de Castilla y León han visto distinguida su labor pedagógica y estructural.

Para su director, Alberto Bravo -ya con el galardón en la mano, que le fue entregado en un acto celebrado en el Comité Olímpico Español-, esta distinción por segundo año consecutivo es «el espaldarazo» que confirma el buen rumbo del proyecto. Explica que el sello es el resultado de una exhaustiva auditoría realizada por la FETRI y el CSD, que evalúa la calidad y el rigor de la gestión: «Es una especie de auditoría a las escuelas y vas cumpliendo ciertos ítems que te dan puntuación». No sólo se limita al número de alumnos, sino que se fija en la paridad de género (porcentaje de niñas en la escuela y presencia de mujeres en la junta directiva), la cualificación de los técnicos y la planificación de seguridad y convivencia. El año pasado la Escuela Salmantina de Triatlón alcanzó el 92 % de los puntos y en este 2025 ha subido al 95 %, asegurando el Nivel Oro.

Este rigor se traduce también en los éxitos deportivos. El director pone en valor que los juveniles han destacado en los Campeonatos de España, con una cuarta posición, y se marca un objetivo ambicioso para la próxima temporada: «Nos vamos a poner serios para intentar ascender a Segunda División tanto en triatlón como en duatlón».

El director pone en valor el reconocimiento tras un corto periplo: «Son solo cuatro o cinco años. Si nos comparamos con otros clubes de más tradición, tenemos menos chavales, pero por lo menos el trabajo se está haciendo acorde a unos estándares de calidad que marcan las altas instituciones». Con 132 federados este año, 33 de ellos menores de edad, el club celebra la alta tasa de mantenimiento: «Los chavales que hay no se van. Los chicos van compitiendo cada vez más y a un nivel más alto y se nota que estamos haciendo las cosas bien, o al menos es lo que vemos en las encuestas que realizamos».

El crecimiento sostenido es el gran objetivo de la Escuela Salmantina de Triatlón, que invita activamente a jóvenes y padres a probar este deporte. Alberto Bravo, lanza un mensaje claro contra la especialización temprana en el deporte base: «No es que tengan que hacer natación y carrera, es que deberían hacer escalada, multiaventura, orientación... Cuanto más amplios tengan la base de movimientos, mejor para el futuro. Ya tendrán tiempo de especializarse», insiste el director.

El club ofrece la posibilidad de entrenar todos los días con entrenadores cualificados, pero subraya que no es obligatorio: «Cada uno elige si va». Con esta flexibilidad y un enfoque formativo integral, la escuela busca consolidar su cantera y su notable crecimiento. Tienen sitio para todos: el más joven tiene 7 años y el mayor 70.