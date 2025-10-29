Marta García Rincón, otra vez campeona de Europa La salmantina se lleva el oro en arrancada en el Europeo sub 23 y júnior y el bronce en total olímpico

Marta García Rincón ha vuelto a confirmar que está entre la élite continental de la halterofilia, con nuevas medallas en una gran cita, sin haber notado el cambio de categoría: en el Campeonato de Europa sub 23 y júnior, que se está celebrando estos días en Burres (Albania), la halterófila salmantina ha subido en dos ocasiones al podio.

En - 48 kg, la mayor de las hermanas García Rincón se proclamó campeona de Europa en arrancada con 77 kg, y también se llevó el bronce en total olímpico con 166 kg. Además, en dos tiempos fue cuarta con 89 kg.

Con estos excelentes resultados, la salmantina ha obtenido unos resultados muy parecidos a los del Europeo del año pasado en - 45 kg, en el que consiguió tres medallas.

