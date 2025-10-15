Marta García Rincón lidera la actuación de la selección salmantina en La Coruña Los charros se hicieron con el cuarto puesto por equipos y ella logró la tercera mejor marca de la competición

Este sábado 11 de octubre se celebró la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferenc Szabo en el pabellón Los Rosales de La Coruña, una competición en la que la selección salmantina ha participado desde su primera edición en 2022.

Se trata de una competición a la que se asiste únicamente por invitación, y en la que solamente puede participar atletas de menos de 23 años. Concretamente, este año acudieron equipos de cinco países (Alemania, Reino Unido, Slovenia, Malta e Italia) y de tres comunidades autónomas (Galicia, Euskadi y Castilla y León).

El equipo salmantino estuvo conformado por Ayla Camila Castro, Lucía Rubia, Marta García Rincón y José Francisco Rodrigues. Entre todos lograron un cuarto puesto por equipos, y Marta se llevó la tercera mejor marca de la competición con 77 kg en arrancada y 90 kg en dos tiempos.