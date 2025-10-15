Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los deportistas salmantinos, con Constantino Iglesias en La Coruña.

Marta García Rincón lidera la actuación de la selección salmantina en La Coruña

Los charros se hicieron con el cuarto puesto por equipos y ella logró la tercera mejor marca de la competición

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Este sábado 11 de octubre se celebró la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferenc Szabo en el pabellón Los Rosales de La Coruña, una competición en la que la selección salmantina ha participado desde su primera edición en 2022.

Se trata de una competición a la que se asiste únicamente por invitación, y en la que solamente puede participar atletas de menos de 23 años. Concretamente, este año acudieron equipos de cinco países (Alemania, Reino Unido, Slovenia, Malta e Italia) y de tres comunidades autónomas (Galicia, Euskadi y Castilla y León).

El equipo salmantino estuvo conformado por Ayla Camila Castro, Lucía Rubia, Marta García Rincón y José Francisco Rodrigues. Entre todos lograron un cuarto puesto por equipos, y Marta se llevó la tercera mejor marca de la competición con 77 kg en arrancada y 90 kg en dos tiempos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  2. 2 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  3. 3 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  4. 4 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  5. 5 Condenado a prisión por agredir a su pareja y a su hija de ocho años y amenazar a la mayor, de 15, en Guijuelo
  6. 6 Condenado por agresión sexual a su nieta política de 10 años en una vivienda familiar de la provincia
  7. 7

    Alcalde, profesión de riesgo
  8. 8 La predicción de las cabañuelas con su refrán para esta semana: «La lluvia del Pilar...»
  9. 9 Mañueco presenta los presupuestos con un nuevo guiño a las familias
  10. 10 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Marta García Rincón lidera la actuación de la selección salmantina en La Coruña

Marta García Rincón lidera la actuación de la selección salmantina en La Coruña