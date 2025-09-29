Marta García Rincón y José Francisco Rodrigues se llevan la Copa Mixta de Castilla y León La otra pareja de la delegación salmantina fue la formada por Marta Rincón y Enrique José Varela

El pasado 14 de septiembre se celebró en Zamora la Copa Mixta de Castilla y León de halterofilia, en el reciento ferial IFEZA. En ella participaron las delegaciones de Salamanca, León, Palencia y Burgos.

La competición estuvo organizada de forma que cada delegación participó con dos parejas de levantadores, que a su vez debían estar conformadas por un levantador masculino y una femenina. Así, por la delegación salmantina acudieron por un lado Marta García Rincón y José Francisco Rodrigues, dos de las grandes joyas de la halterofilia charra, y por otro Enrique José Varela Pampín y Marta Rincón Fernández.

Desde el principio se pudo observar un gran nivel entre los participantes, pues además de los ya mencionados también hicieron acto de presencia María Emma López, integrante de la delegación de León y ex miembro del combinado nacional, y Javier Wee, por parte de la delegación palentina y medallista en el último Campeonato de España Absoluto.

Finalmente, la victoria fue para la pareja conformada por Marta García y José Francisco Rodrigues, que levantaron respectivamente 76kg y 130kg en arrancada, y 85kg y 155kg en dos tiempos. Por su parte, Marta Rincón y Enrique Varela lograron levantar satisfactoriamente 50kg y 88kg en arrancada, y 60kg y 110kg en dos tiempos, también respectivamente. En cuanto a la clasificación por delegaciones, la victoria se la llevó por un margen muy ajustado la delegación palentina, por delante de los charros.